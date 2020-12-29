أخبار عاجلة

هنية يبعث رسالة إلى عباس لإنهاء الانقسام الفلسطيني -
تأجيل محاكمة 11 متهمًا في قضية "فساد القمح" لـ 27 يناير -
هيئة الدواء: إلغاء العمل بنظام "صندوق المثائل" للمستحضرات البيطرية -
ما مصير القوانين التي لم يقرها البرلمان المنقضي؟ فقيه دستوري يُجيب -
الإعلامية نانسي نور تعلن إصابتها بفيروس كورونا -
إغلاق مراكز للدروس الخصوصية ومحال تجارية في الشرقية -
تأجيل محاكمة المتهم بقتل سيدة حرقًا في الإسكندرية لجلسة 1 فبراير -
تجاهلت الإجراءات الاحترازية.. إغلاق 42 حضانة في بني سويف -
تداول 16 سفينة وتفريغ 19 ألف طن ذرة بميناء دمياط -
تعافوا من كورونا.. خروج 42 شخصًا من مستشفى الأحرار بالشرقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

شاهد.. صورة قاسم سليماني على لوحة كبيرة تفاجئ سكان قطاع غزة وسط انتقادات شعبية

Print
تزامن رفعها مع مناورة عسكرية تنوي الأجنحة العسكرية للفصائل تنفيذها غدًا

شاهد.. صورة قاسم سليماني على لوحة كبيرة تفاجئ سكان قطاع غزة وسط انتقادات شعبية

فوجئ سكان قطاع غزة مساء يوم أمس الاثنين برفع لوحة ضخمة، تحمل صورة قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الهالك قاسم سليماني، الذي قضى بغارة جوية أمريكية قبل نحو عام قرب مطار العاصمة العراقية بغداد، وسط انتقادات شعبية.

وتضمنت الصورة التي رُفعت على لوحة كبيرة في شارع الرشيد بغزة اقتباسات من كلمة رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية خلال مشاركته في جنازة سليماني، الذي وصفه هنية حينها بـ"شهيد القدس".

وتزامن رفع صورة سليماني في قطاع غزة مع مناورة عسكرية، تنوي الأجنحة العسكرية للفصائل الفلسطينية في القطاع تنفيذها يوم غد الثلاثاء في مناطق القطاع كافة، بالتزامن مع اقتراب الذكرى الأولى لمقتل سليماني.

وكانت الولايات المتحدة قد وجّهت ضربة فجر الجمعة 3 يناير، استهدفت قائد "فيلق القدس" في "الحرس الثوري"، الإرهابي قاسم سليماني، باستخدام الطائرات المسيَّرة، مسفرة عن مقتله مع عدد من قيادات وأعضاء في "الحشد الشعبي".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الأرصاد: أمطار رعدية على عدد من محافظات مكة المكرمة

الأرصاد: أمطار رعدية على عدد من محافظات مكة المكرمة

سقوط منتحل صفة رجل الأمن والمتباهي بالرشاش.. جناة بقبضة "الأمن العام"

سقوط منتحل صفة رجل الأمن والمتباهي بالرشاش.. جناة بقبضة "الأمن العام"

عيادات "إغاثي الملك سلمان" في "الزعتري" تنفذ تدريباً لفحص "كورونا"

عيادات "إغاثي الملك سلمان" في "الزعتري" تنفذ تدريباً لفحص "كورونا"

أمير جازان يوجه بتهيئة المرافق العامة والشواطئ للمتنزهين

أمير جازان يوجه بتهيئة المرافق العامة والشواطئ للمتنزهين

شبكة عيون الإخبارية