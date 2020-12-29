مواطنان ينقذان عائلة عالقة بمركبتهم في سيل بوادي "قديد خليص"

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قبل تزايده واندفاعه من جراء الأمطار التي شهدتها المنطقة

تمكن مواطنان من إنقاذ عائلة كانت عالقة بمركبتهم بسيل وادي قديد التابع لمحافظة خليص مساء أول أمس الأحد، بعد أن تدخلا في الوقت المناسب وأنقذا حياتهم قبل تزايد مياه السيل المندفع في الوادي من جراء الأمطار الأخيرة.

وفى التفاصيل .. استطاع المواطنان عبدالله وعبدالرحمن أحمد القريقري من النزول إلى وادي قديد وإنقاذ عائلة كانوا عالقين في مركبتهم من جراء السيل، حيث قاما بنقلهم إلى ضفاف الوادي، حيث كان السيل في بدايته وقبل تزايده واندفاعه من جراء الأمطار التي شهدتها المنطقة، وسط دعوات العائلة والحاضرين، وشكرهم للمواطنين، اللذين أنقذا حياة العائلة.