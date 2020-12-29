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إسرائيل تسجل 3690 إصابة جديدة بكورونا

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إسرائيل تسجل 3690 إصابة جديدة بكورونا إسرائيل تسجل 3690 إصابة جديدة بكورونا

مصراوي Masrawy

12:08 ص الثلاثاء 29 ديسمبر 2020

تل أبيب - (د ب أ)

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية مساء اليوم الاثنين، عن تسجيل 3690 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد-19ليرتفع اجمالي عدد الاصابات إلى 35الف و591حالة.

وقالت الوزارة أن عدد الوفيات بلغ 3226، فيما بلغ عدد المتعافين 360الف و908، بحسب صحيفة "يديعوت احرونوت" في موقعها الإلكتروني.

ودخلت إسرائيل مساء أمس الأحد إغلاقًا صحيًا هو الثالث منذ تفشى جائحة كورونا.

وسيستمر الإغلاق أسبوعين على الأقل، وسط توقعات بأن يتم تمديده ليستمر ثلاثة أو أربعة أسابيع.

ويحظر بموجب الإغلاق الابتعاد عن المنازل لمسافة تزيد عن كيلومتر واحد، باستثناء أماكن العمل الحيوية أو لتلقي علاج طبي أو اللقاح ضد كورونا.

ويسمح لعشرة أشخاص على الأكثر بالتجمهر في منطقة مسقوفة، ولعشرين شخصا على الأكثر في الهواء الطلق.

وستستمر الدراسة في رياض الأطفال وبعض الصفوف، بينما ستغلق جميع المصالح التجارية أبوابها ما عدا الحيوي منها.

وانطلقت في إسرائيل الأحد الماضي حملة للتلقيح ضد .

وكانت إسرائيل قد نجحت نسبيا في احتواء فيروس كورونا في الربيع، بعدما فرضت إغلاقا صارما في وقت مبكر.

ولكن مع المسارعة لتخفيف التدابير ارتفعت مستويات الإصابات بصورة كبيرة، ففرضت الحكومة إغلاقا ثانيا في منتصف سبتمبر. وبداية من منتصف أكتوبر، بدأت الحكومة بالتخفيف التدريجي لقيود الإغلاق الثاني إلا أن الإصابات عاودت الارتفاع مجددًا.

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