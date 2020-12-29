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أمير جازان ونائبه يقدمان التعازي والمواساة لذوي الشهيد الجندي الفيفي

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أمير جازان ونائبه يقدمان التعازي والمواساة لذوي الشهيد الجندي الفيفي أمير جازان ونائبه يقدمان التعازي والمواساة لذوي الشهيد الجندي الفيفي
أكدا أن ما تقوم به القطاعات العسكرية من بطولات هو مصدر فخر للجميع

أمير جازان ونائبه يقدمان التعازي والمواساة لذوي الشهيد الجندي الفيفي

قدم كلا من الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، والأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة، أمس الاثنين، خالص التعازي والمواساة لذوي الجندي عبدالعزيز بن حسين بن سليمان الظلمي الفيفي، من منسوبي القوات المسلحة، الذي استشهد دفاعًا عن الدين والوطن بالحد الجنوبي بمنطقة جازان.

وتفصيلاً، سأل أمير المنطقة ونائبه، الله عز وجل، أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته ومغفرته، وأكدا أن ما تقوم به مختلف القطاعات العسكرية من واجب ديني ووطني وبطولي كبير هو مصدر فخر واعتزاز لجميع أبناء الوطن.

من جانب آخر، عبّر ذوو الشهيد الفيفي، عن شكرهم للقيادة الرشيدة ولأمير المنطقة ونائبه على مواساتهم، مؤكدين أنه نابع من حرصهم واهتمامهم بأبنائهم في كل مكان، معربين عن فخرهم بالذين استشهدوا في ميدان العز والكرامة للدفاع عن الدين والوطن الغالي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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