أخبار عاجلة

الأرصاد: أمطار رعدية على عدد من محافظات مكة المكرمة -
وزير الإسكان يعتمد المخطط الاستراتيجي العام لقريتين بكفرالشيخ -
سنفتقد إبداعاته.. نجيب ساويرس ينعى السيناريست وحيد حامد -
تفاصيل تطورات الحالة الصحية لـ"الإبراشي" ونجوى إبراهيم بعد إصابتهما بكورونا -
للاختصاص.. إحالة طعن مرتضى منصور لإعادة فرز الأصوات بدائرة ميت غمر لمحكمة النقض -
الدستورية تقضي بعدم قبول منازعة تنفيذ لحُكم بين مصلحة الضرائب وشركة قطاع عام -
4 فبراير.. الحكم على متهمين في قضية "أحداث عنف المطرية" -
بالأسماء.. تعديل المخطط الاستراتيجي العام لـ 21 قرية بالبحيرة -
للمرافعة.. تأجيل إعادة محاكمة 3 متهمين في أحداث "فض اعتصام النهضة" -
تأجيل دعوى ميرهان هشام ضد قناة النهار.. والدفاع: طلبنا تعويض 10 ملايين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

غضب شعبي يجتاح البرازيل بعد مقتل 6 نساء خلال احتفالات عيد الميلاد

Print
غضب شعبي يجتاح البرازيل بعد مقتل 6 نساء خلال احتفالات عيد الميلاد غضب شعبي يجتاح البرازيل بعد مقتل 6 نساء خلال احتفالات عيد الميلاد

مصراوي Masrawy

11:40 م الإثنين 28 ديسمبر 2020

ريو دي جانيرو - (د ب أ)

أثارت جرائم قتل ما لا يقل عن 6 نساء تم اكتشافها بعد فترة عيد الميلاد، ذعراً في البرازيل.

وكتبت وزارة شؤون المرأة في برازيليا على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الاثنين: "إنه شر يؤثر على البرازيل والعالم بأسره ويتطلب جهدا مشتركًا للتغلب عليه".

ولقيت النساء اللائي وردت أخبارهن في وسائل الإعلام،حتفهن على أيدي شركائهن أو شركائهن السابقين بين يومي الأربعاء والجمعة، وهو يوم عيد الميلاد.

ووفقا لتقارير إعلامية، قُتلت قاضية في ريو دي جانيرو بـ 16 طعنة أمام بناتها.

وأوضحت التقارير أن القضاء في ريو قد وفر للقاضية البالغة من العمر 45 عامًا حراسة أمنية لإبعاد زوجها السابق العنيف. غير أن المرأة قررت منذ نوفمبر الماضي الاستغناء عن تلك الحماية.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
"انشقت الأرض وبلعتها".. انتشال سيارة ومصرع قائدها بالإسكندرية- صور

"انشقت الأرض وبلعتها".. انتشال سيارة ومصرع قائدها بالإسكندرية- صور

أسامة هيكل ينعي وحيد حامد: ترك بصمة مميزة في تاريخ السينما والثقافة المصرية

أسامة هيكل ينعي وحيد حامد: ترك بصمة مميزة في تاريخ السينما والثقافة المصرية

8 الصبح - ”أهالينا في الخارج“: مريم طاحون..طفلة مصرية بفيينا تحصل على أفضل موهبة في 2020

8 الصبح - ”أهالينا في الخارج“: مريم طاحون..طفلة مصرية بفيينا تحصل على أفضل موهبة في 2020

8 الصبح - ك/ أحمد عبد المقصود يوضح الفرق في المستويات بين الدوري المصري والدوري السعودي

8 الصبح - ك/ أحمد عبد المقصود يوضح الفرق في المستويات بين الدوري المصري والدوري السعودي

شبكة عيون الإخبارية