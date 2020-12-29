مصرع شخص وإصابة آخر في انقلاب سيارة بأسيوط

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مصراوي Masrawy

أسيوط ـ محمود عجمي:

لقي شخص مصرعه وأصيب آخر، اليوم الإثنين، إثر انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الشرقي بمحافظة أسيوط.

تلقى مدير الأمن اللواء أسعد الذكير إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بورود بلاغ من الأهالي بالحادث، ووجود حالة وفاة ومصاب.

أشارت التحريات إلى انقلاب سيارة ملاكي رقم "2153 ك و" على الطريق الصحراوي الشرقي، وأسفر الحادث عن مصرع "أحمد. ح. س"55 عامًا، وإصابة "سيد.ا.ح" 21عامًا.

جرى نقل الجثة والمصاب إلى مستشفى أسيوط الجديدة، وحُرر المحضر اللازم، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة.​