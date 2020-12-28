أخبار عاجلة

الأرصاد: أمطار رعدية على عدد من محافظات مكة المكرمة -
وزير الإسكان يعتمد المخطط الاستراتيجي العام لقريتين بكفرالشيخ -
سنفتقد إبداعاته.. نجيب ساويرس ينعى السيناريست وحيد حامد -
تفاصيل تطورات الحالة الصحية لـ"الإبراشي" ونجوى إبراهيم بعد إصابتهما بكورونا -
للاختصاص.. إحالة طعن مرتضى منصور لإعادة فرز الأصوات بدائرة ميت غمر لمحكمة النقض -
الدستورية تقضي بعدم قبول منازعة تنفيذ لحُكم بين مصلحة الضرائب وشركة قطاع عام -
4 فبراير.. الحكم على متهمين في قضية "أحداث عنف المطرية" -
بالأسماء.. تعديل المخطط الاستراتيجي العام لـ 21 قرية بالبحيرة -
للمرافعة.. تأجيل إعادة محاكمة 3 متهمين في أحداث "فض اعتصام النهضة" -
تأجيل دعوى ميرهان هشام ضد قناة النهار.. والدفاع: طلبنا تعويض 10 ملايين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

وزارة الحرس الوطني تطرح 86 وظيفة إدارية شاغرة "للرجال والنساء"

Print
وزارة الحرس الوطني تطرح 86 وظيفة إدارية شاغرة "للرجال والنساء" وزارة الحرس الوطني تطرح 86 وظيفة إدارية شاغرة "للرجال والنساء"
من المرتبة السادسة حتى الثامنة.. والتقديم يبدأ الأحد المقبل عبر "جدارة"

وزارة الحرس الوطني تطرح 86 وظيفة إدارية شاغرة

طرحت وزارة الحرس الوطني 86 وظيفة شاغرة للرجال والنساء في عدد من المواقع للراغبين من خريجي الدبلومات المتوسطة بعد الثانوية العامة وما يعادلها، وللجامعيين وحملة درجة الماجستير وما يعادلها من الدبلومات العليا بعد الجامعية.

وتفصيلاً، أوضحت "الوزارة" أن الوظائف الشاغرة في المرتبة الخامسة 14 وظيفة للرجال وثلاث وظائف للنساء، والمرتبة السادسة 40 وظيفة للرجال و16 للنساء، وفي المرتبة السابعة 8 وظائف للرجال ووظيفتان للنساء، والمرتبة الثامنة ثلاث وظائف للرجال فقط.

واشترطت في المتقدم أن يكون حاصلاً على شهادة (القدرات المعرفية) المحددة للجامعيين للمتقدمين على المراتب (السادسة والسابعة والثامنة)، مع ضرورة توافُر قرار معادلة الشهادة من وزارة التعليم للحاصلين على درجاتهم العلمية من خارج .

وأكدت الوزارة أن جميع الوظائف المعلنة تتطلب مقابلة شخصية، وفي حال اجتيازها يتم الترشيح النهائي، وأن أولوية الترشيح للتخصصات غير التربوية، ثم يليها التربوية.

يُذكر أن التقديم سيكون خلال الفترة من الأحد 19/ 5/ 1442هـ حتى يوم الخميس 23/ 5/ 1442هـ، وذلك عبر منظومة "جدارة" على مدار الـ24 ساعة خلال الفترة المحددة.

وزارة الحرس الوطني

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
عقب توجيه ولي العهد.. الزي الوطني هو الرسمي لـ"كأس السعودية للفروسية"

عقب توجيه ولي العهد.. الزي الوطني هو الرسمي لـ"كأس السعودية للفروسية"

السعودية: جدل حول حقيقة الحالة الصحية لسلمان العودة في السجن

السعودية: جدل حول حقيقة الحالة الصحية لسلمان العودة في السجن

في النسخة الـ43 من رالي داكار السعودية.. المهنا يسعى لكسر الأرقام

في النسخة الـ43 من رالي داكار السعودية.. المهنا يسعى لكسر الأرقام

في النسخة الـ43 من رالي داكار السعودية.. المهنا يسعى لكسر الأرقام

في النسخة الـ43 من رالي داكار السعودية.. المهنا يسعى لكسر الأرقام

شبكة عيون الإخبارية