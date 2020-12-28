أغنام هزيلة تثير حفيظة مرتادي سوق المواشي بـ"محايل".. والمستهلك هو الضحية

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زبائنها من العاملين في المطاعم.. وسط غياب الرقابة من قبل الجهات المعنية

أثار عرض أغنام هزيلة حفيظة مرتادي سوق المواشي بمحافظة محايل أكبر الأسواق بتهامة منطقة عسير، واستنكر المتسوقون عرض مثل تلك المواشي المريضة في السوق في ظل غياب الرقابة من قبل الجهات المعنية.

وأكد عدد من تجار الماشية في السوق أن تلك الأغنام تلقى قبولاً واسعاً بين العمالة وأن جل المشترين لها هم من العاملين في المطاعم نظراً لرخص سعرها ما قد يحقق لهم دخولات مالية مرتفعة بغض النظر عن الأضرار الصحية التي قد تنجم عن استهلاكها.

وطالب المواطنون الجهات الرقابية تشديد الرقابة على السوق وتتبع أماكن تصريف تلك المواشي المريضة والهزيلة، وإيقاع أشد العقوبة على جميع المتورطين في ذلك الإجراء الذي قد ينعكس أثره على صحة المواطن والمقيم على حد سواء.