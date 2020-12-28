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مطران أبوتيج: اقتصار حضور قداس عيد الميلاد والغطاس على الأباء الكهنة

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مصراوي Masrawy

11:04 م الإثنين 28 ديسمبر 2020

أسيوط ـ محمود عجمي:

قرر الأنبا أندراوس، مطران أبوتيج وصدفا والغنايم للأقباط الأرثوذكسية بأسيوط، إلغاء جميع مظاهر الاحتفال بعيدي الميلاد المجيد والغطاس، بما فيها استقبال المهنئين على كافة المستويات الرسمية والشعبية، وذلك للحد من التجمعات ضمن إجراءات الوقاية من المستجد.

وقال الأنبا أندراوس إنه تقرر إقامة قداسات عيد الميلاد المجيد وعيد الغطاس المجيد دون أي حضور للشعب، على أن يقتصر القداس على الآباء الكهنة وعدد 5 فقط من الشمامسة، فضلاً عن إجراء بث مباشر لقداسات عيد الميلاد وعيد الغطاس على صفحة موقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف مطران أبوتيج وصدفا والغنايم أنه تقر تعليق خدمة مدارس الأحد وكل الاجتماعات بكافة أنواعها وكل الأنشطة الكنسية وذلك لحين عيد الغطاس.

واتخذت الكنائس القبطية الأرثوذكسية والكاثوليكية والإنجيلية بمحافظة أسيوط العديد من الإجراءات الاحترازية، وإلغاء الاحتفال بليلة رأس السنة الميلادية والاكتفاء بالقداسات، تجنبًا للتجمعات، وذلك تفعيلاً لقرار القيادة الكنسية بتشديد إجراءات مواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا.​

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