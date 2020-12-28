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رئيس "مياه شرب القاهرة" يعلن موعد عودة المياه في حي

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رئيس "مياه شرب القاهرة" يعلن موعد عودة المياه في حي الزمالك رئيس "مياه شرب القاهرة" يعلن موعد عودة المياه في حي

مصراوي Masrawy

11:01 م الإثنين 28 ديسمبر 2020

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن المهندس مصطفى الشيمي رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة، انتهاء أعمال إصلاح كسر خط مياه الشرب بمنطقة أبو الفدا بحي .

وأشار في بيان لها، اليوم الاثنين، إلى أنه تم إعادة ضخ المياه لتصل تباعًا إلى المناطق المتأثرة، عقب انتظام الضغوط واتزان الشبكة.

وأكد أن هناك متابعة مستمرة من رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات، والمهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وكافة القيادات التنفيذية، لكافة مراحل الإصلاح.

وأضاف أنه تم الدفع بعدد 15 سيارات مياه شرب نقية مجهزة بمواتير لملء خزانات العمارات ذات الارتفاع حتى 10 أدوار، لتخفيف معاناة المواطنين.

وأوضح أنه حال وجود عكارة بالمياه عند عودتها، ننصح المواطنين بفتح صنبور المياه لمدة 3 دقائق لحين نزول أي شوائب عالقة نتيجة عمليات الإصلاح.

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