مميش: قناة السويس الجديدة أبهرت العالم وقطعت الطريق على دول أخرى (صور)

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مصراوي Masrawy

الدقهلية - رامي محمود:

قال مستشار رئيس الجمهورية لمشروعات محور قناة السويس والمواني البحرية، الفريق مهاب مميش، إن إنشاء قناة السويس الجديدة قطع على العديد من الدول المجاورة محاولة التفكير في إنشاء قناة أخرى.

وأوضح: "خططت إسرائيل لحفر قناة بحرية من ميناء إيلات وربطها بخط سكة حديد ينقل البضاعة، لكنها فشلت لصعوبة تفريغ حمولة السفن بآلاف الأطنان وتحميلها بالقطارات ثم تفريغها وتحميلها على السفن مرة أخرى"، مضيفًا أن مصر أبهرت العالم بما أنجز في وقت قياسي.

وخلال مشاركته في ندوة نظمتها جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا بمقرها في جمصه بمحافظة الدقهلية، قال مميش إن مصر مرت بالكثير من الصعاب، وإنه لولا تدخل الرئيس السيسي والجيش المصري ورجاله لكان الأمر أصعب.

وأضاف أن الرئيس حمّل على عاتقه الكثير كي تظل مصر في المقدمة، رغم الزيادة السكانية والأعباء الكثيرة وصعوبة التحديات التي تواجهها البلاد.

وأكد مميش أن الاحتفالية التي أقيمت بمناسبة الانتهاء من حفر قناة السويس الجديدة لم تكلف الدولة أي أموال، مشيرًا إلى أنها كانت بمجهودات وتمويل رجال أعمال مصريين، بعيدًا عن تكلفة الحفر للقناة وبعيدًا عن أموال المصريين التي أودعوها للمشاركة في أعمال الحفر.

وأوضح أن الرئيس السيسي بتوقيعه على وثيقة أعمال القناة حينها كان يبعث برسالة مهمة أن مصر قوية بأبنائها، الذين لم يتأخروا عن التبرع والمساهمة والمشاركة بأموالهم في تكلفة حفر القناة بالاكتتاب وشراء شهادات قناة السويس.

وكانت الندوة شهدت في نهايتها تكريمًا للفريق مهاب مميش عن دوره وجهوده المستمرة في العمل بالجيش المصري ومحور قناة السويس، حيث قدم له الدكتور محمد ربيع ناصر رئيس مجلس أمناء جامعة الدلتا درع الجامعة.​