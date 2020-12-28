أخبار عاجلة

الأرصاد: أمطار رعدية على عدد من محافظات مكة المكرمة -
وزير الإسكان يعتمد المخطط الاستراتيجي العام لقريتين بكفرالشيخ -
سنفتقد إبداعاته.. نجيب ساويرس ينعى السيناريست وحيد حامد -
تفاصيل تطورات الحالة الصحية لـ"الإبراشي" ونجوى إبراهيم بعد إصابتهما بكورونا -
للاختصاص.. إحالة طعن مرتضى منصور لإعادة فرز الأصوات بدائرة ميت غمر لمحكمة النقض -
الدستورية تقضي بعدم قبول منازعة تنفيذ لحُكم بين مصلحة الضرائب وشركة قطاع عام -
4 فبراير.. الحكم على متهمين في قضية "أحداث عنف المطرية" -
بالأسماء.. تعديل المخطط الاستراتيجي العام لـ 21 قرية بالبحيرة -
للمرافعة.. تأجيل إعادة محاكمة 3 متهمين في أحداث "فض اعتصام النهضة" -
تأجيل دعوى ميرهان هشام ضد قناة النهار.. والدفاع: طلبنا تعويض 10 ملايين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

برعاية وزير التجارة .. "ديم المناهل" تفتتح حاضنة الأعمال "ديم سبيس"

Print
برعاية وزير التجارة .. "ديم المناهل" تفتتح حاضنة الأعمال "ديم سبيس" برعاية وزير التجارة .. "ديم المناهل" تفتتح حاضنة الأعمال "ديم سبيس"
لخلق بيئة جاذبة للأفكار المبتكرة وتسخير القدرات لتمكين أصحاب المشروعات

برعاية وزير التجارة ..

تحت رعاية وزير التجارة ووزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي، افتتح صندوق الأميرة مضاوي بنت مساعد بن عبدالعزيز ديم المناهل؛ حاضنة ومسرعة الأعمال (ديم سبيس) كوجهة لرواد الأعمال لتمكينهم من إنشاء مشروعاتهم وتسريع نموها.

وتفصيلاً، يأتي ذلك انطلاقًا من دعم المبادرات المجتمعية وإثراء روح الريادة، حيث يعمل صندوق الأميرة مضاوي بنت مساعد بن عبدالعزيز لتنمية المرأة ديم المناهل كصندوق غير ربحي متخصص في مساعدة المرأة على ممارسة العمل الحر وامتلاك المشروعات الصغيرة ويهدف إلى التدريب والتأهيل في مجال الأعمال كما يقدم التمويل المالي بهدف إنشاء المشروعات الخاصة ويحقق فرص عمل متجددة كما يؤكد لنشر ثقافة العمل الحر للمرأة.

ويأتي افتتاح مسرعة الأعمال (ديم سبيس) امتدادًا لحركة التمكين لرواد الأعمال في ديم المناهل حيث تشدد على عدة مبادئ تحقق من خلالها منظومة متكاملة وداعمة لتنمية المشروعات الريادية بخلق بيئة جاذبة لتنمية الأفكار المبتكرة وتسخير القدرات والإمكانات لتمكين أصحاب المشروعات ورواد الأعمال والتطوير من خلال بناء شراكات إستراتيجية لتوسيع نطاقات الخدمات المقدمة.

وجرى افتتاح مسرعة الأعمال (ديم سبيس) اليوم الأحد 27 ديسمبر 2020 في مقر ديم المناهل، وحضر الافتتاح وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي والأميرة مضاوي بنت مساعد بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة المناهل القابضة والأميرة لطيفة بنت مساعد بن عبدالعزيز عضو مجلس إدارة المناهل القابضة وإبراهيم الراشد الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية وعدد من المسؤولين والوجهاء.

يُذكر أن مسرعة الأعمال (ديم سبيس) تُسهم بتطوير أصحاب المشروعات من خلال البرامج التدريبية المقدمة وتوفير المساحة لرواد الأعمال على أن تكون وجهة لهم لتمكينهم من إنشاء مشروعاتهم عن طريق توفير كل الاحتياجات مثل المكاتب والقاعات لتحقيق بيئة مساندة مشتركة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
عقب توجيه ولي العهد.. الزي الوطني هو الرسمي لـ"كأس السعودية للفروسية"

عقب توجيه ولي العهد.. الزي الوطني هو الرسمي لـ"كأس السعودية للفروسية"

السعودية: جدل حول حقيقة الحالة الصحية لسلمان العودة في السجن

السعودية: جدل حول حقيقة الحالة الصحية لسلمان العودة في السجن

في النسخة الـ43 من رالي داكار السعودية.. المهنا يسعى لكسر الأرقام

في النسخة الـ43 من رالي داكار السعودية.. المهنا يسعى لكسر الأرقام

في النسخة الـ43 من رالي داكار السعودية.. المهنا يسعى لكسر الأرقام

في النسخة الـ43 من رالي داكار السعودية.. المهنا يسعى لكسر الأرقام

شبكة عيون الإخبارية