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إخلاء منزل منهار جزئيًا في المنيا من سكانه (صور)

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إخلاء منزل منهار جزئيًا في المنيا من سكانه (صور) إخلاء منزل منهار جزئيًا في المنيا من سكانه (صور)

مصراوي Masrawy

10:31 م الإثنين 28 ديسمبر 2020

المنيا - محمد النادي:

أخلت أجهزة مدينة المنيا، مساء اليوم الإثنين، منزلاً تعرض لانهيار جزئي في شارع الجزارين بوسط المدينة، فيما انتقل الدكتور محمد أبوزيد نائب المحافظ إلى موقع الحادث، للوقوف على آخر التطورات.

وانهارت واجهة المنزل المكون من طابقين تمامًا، بينما فُرض كردون أمني بمحيطه وجرى التنسيق من الجهات المعنية لفصل المرافق حفاظًا على سلامة السكان.

كما وجه نائب المحافظ بتوفير كافة الإمكانات المتاحة لمساعدة الأهالي المتضررين، مع إمكانية توفير سكن بديل للأسر القاطنة بالمنزل. ​

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