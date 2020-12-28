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إحالة مخرج مباراة الأهلي والاتحاد للتحقيق.. تعرف على السبب

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إحالة مخرج مباراة الأهلي والاتحاد للتحقيق.. تعرف على السبب إحالة مخرج مباراة الأهلي والاتحاد للتحقيق.. تعرف على السبب

مصراوي Masrawy

10:25 م الإثنين 28 ديسمبر 2020

(مصراوي):

كشف مصدر مسؤول في الهيئة الوطنية للإعلام، إحالة المخرج وليد شرف، مخرج مباراة الأهلي والاتحاد السكندري للتحقيق بالشؤون القانونية بالهيئة.

وأضاف المصدر لـ"مصراوي"، أن سبب إحالة المخرج للتحقيق هو استعراضه لصورة طفل 3 مرات بالمخالفة لتعليمات إدارة البرامج الرياضية، التي حظرت التركيز على جماهير بعينها في الوقت الذي تقام فيه مباريات دون جماهير.

وأشار المصدر إلى أنه تلاحظ خلال المباراة عرض المخرج أكثر من لقطة لشخص معين بصحبة طفله في المدرجات، وعرضها على الشاشات خلال بث المباراة.

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مصراوي Masrawy

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