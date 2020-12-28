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جنوب أفريقيا تشدد قيود كورونا بعد ارتفاع الإصابات

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جنوب أفريقيا تشدد قيود كورونا بعد ارتفاع الإصابات جنوب أفريقيا تشدد قيود كورونا بعد ارتفاع الإصابات

مصراوي Masrawy

10:07 م الإثنين 28 ديسمبر 2020

بريتوريا - (د ب أ)

أعلن رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوسا، اليوم الاثنين، إعادة فرض الحظر على مبيعات المشروبات الكحولية وتمديد حظر التجوال في إطار الجهود الرامية إلى احتواء تداعيات الموجة الثانية من تفشي جائحة المستجد.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى تجاوز إجمالي عدد المصابين بالفيروس في جنوب أفريقيا منذ بداية الجائحة حاجز المليون إصابة.

وقال رامافوسا في خطاب بثه التلفزيون إن البلاد ستنتقل من المستوى الأول لحالة الاستنفار لمواجهة الفيروس إلى المستوى الثالث اعتبارا من منتصف ليل اليوم الاثنين وحتى 15 يناير المقبل، وسيكون ارتداء الكمامات الواقية في الأماكن العامة إلزاميا.

كما ستحظر جنوب أفريقيا أغلب التجمعات العامة باستثناء الجنازات مع تمديد فترة حظر التجوال لتصبح من الساعدة التاسعة مساء حتى السادسة صباحا.

وقال الرئيس الجنوب أفريقي "نحن في مرحلة بالغة الخطورة في حربنا ضد الجائحة.. ليس لدينا أي خيار سوى الالتزام بأقصى درجات الحذر".

يذكر أن إجراءات احتواء الجائحة كان لها تداعيات كارثية على جنوب أفريقيا خلال العام الحالي حيث من المتوقع أن يسجل الاقتصاد انكماشا بمعدل 8% من إجمالي الناتج المحلي خلال العام.

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مصراوي Masrawy

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