أخبار عاجلة

الأرصاد: أمطار رعدية على عدد من محافظات مكة المكرمة -
وزير الإسكان يعتمد المخطط الاستراتيجي العام لقريتين بكفرالشيخ -
سنفتقد إبداعاته.. نجيب ساويرس ينعى السيناريست وحيد حامد -
تفاصيل تطورات الحالة الصحية لـ"الإبراشي" ونجوى إبراهيم بعد إصابتهما بكورونا -
للاختصاص.. إحالة طعن مرتضى منصور لإعادة فرز الأصوات بدائرة ميت غمر لمحكمة النقض -
الدستورية تقضي بعدم قبول منازعة تنفيذ لحُكم بين مصلحة الضرائب وشركة قطاع عام -
4 فبراير.. الحكم على متهمين في قضية "أحداث عنف المطرية" -
بالأسماء.. تعديل المخطط الاستراتيجي العام لـ 21 قرية بالبحيرة -
للمرافعة.. تأجيل إعادة محاكمة 3 متهمين في أحداث "فض اعتصام النهضة" -
تأجيل دعوى ميرهان هشام ضد قناة النهار.. والدفاع: طلبنا تعويض 10 ملايين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

إصابة وكيل صحة القليوبية بفيروس كورونا

Print
إصابة وكيل صحة القليوبية بفيروس كورونا إصابة وكيل صحة القليوبية بفيروس كورونا

مصراوي Masrawy

10:06 م الإثنين 28 ديسمبر 2020

القليوبية - أسامة علاء الدين:

أكد مصدر في مديرية الصحة بالقليوبية ثبوت إصابة الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة في المحافظة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأثبتت الإشاعات والتحاليل مسحة إصابته بالفيروس، حيث جرى نقله من استراحته بمدينة بنها إلى مستشفى عزل قها، واتخاذ إجراءات الوقاية الاحترازية بديوان المديرية، والعاملين بمكتبه، وتطهير الاستراحة التي كان يقيم بها.

وأكد المصدر أن صحة وكيل الوزارة مستقرة ويخضع للعلاج، حيث ظهرت عليه الأعراض منذ عدة أيام، وبدأ في عزل نفسه منزليًا، ولم يظهر في زيارة المحافظ الأخيرة لمستشفيات حميات بنها، وكفر شكر المركزي مؤخرًا، حتى جرى تشخيص الحالة كورونا، وجرى نقله لمستشفى عزل قها، وبدء يخضع لبروتوكول العلاج.

كشف المصدر أن زوجة مدير الطب العلاجي بالمديرية أصيبت أيضًا وتتلقى العلاج في العناية المركزة بعزل قها أيضًا وحالتها تحت السيطرة.​

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
"انشقت الأرض وبلعتها".. انتشال سيارة ومصرع قائدها بالإسكندرية- صور

"انشقت الأرض وبلعتها".. انتشال سيارة ومصرع قائدها بالإسكندرية- صور

أسامة هيكل ينعي وحيد حامد: ترك بصمة مميزة في تاريخ السينما والثقافة المصرية

أسامة هيكل ينعي وحيد حامد: ترك بصمة مميزة في تاريخ السينما والثقافة المصرية

8 الصبح - ”أهالينا في الخارج“: مريم طاحون..طفلة مصرية بفيينا تحصل على أفضل موهبة في 2020

8 الصبح - ”أهالينا في الخارج“: مريم طاحون..طفلة مصرية بفيينا تحصل على أفضل موهبة في 2020

8 الصبح - ك/ أحمد عبد المقصود يوضح الفرق في المستويات بين الدوري المصري والدوري السعودي

8 الصبح - ك/ أحمد عبد المقصود يوضح الفرق في المستويات بين الدوري المصري والدوري السعودي

شبكة عيون الإخبارية