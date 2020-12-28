إصابة وكيل صحة القليوبية بفيروس كورونا

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القليوبية - أسامة علاء الدين:

أكد مصدر في مديرية الصحة بالقليوبية ثبوت إصابة الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة في المحافظة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأثبتت الإشاعات والتحاليل مسحة إصابته بالفيروس، حيث جرى نقله من استراحته بمدينة بنها إلى مستشفى عزل قها، واتخاذ إجراءات الوقاية الاحترازية بديوان المديرية، والعاملين بمكتبه، وتطهير الاستراحة التي كان يقيم بها.

وأكد المصدر أن صحة وكيل الوزارة مستقرة ويخضع للعلاج، حيث ظهرت عليه الأعراض منذ عدة أيام، وبدأ في عزل نفسه منزليًا، ولم يظهر في زيارة المحافظ الأخيرة لمستشفيات حميات بنها، وكفر شكر المركزي مؤخرًا، حتى جرى تشخيص الحالة كورونا، وجرى نقله لمستشفى عزل قها، وبدء يخضع لبروتوكول العلاج.

كشف المصدر أن زوجة مدير الطب العلاجي بالمديرية أصيبت أيضًا وتتلقى العلاج في العناية المركزة بعزل قها أيضًا وحالتها تحت السيطرة.​