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"ابنتي أصيبت بالفيروس".. سيف زاهر يكشف تطورات إصابته بـ"كورونا" ()

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"ابنتي أصيبت بالفيروس".. سيف زاهر يكشف تطورات إصابته بـ"كورونا" (فيديو) "ابنتي أصيبت بالفيروس".. سيف زاهر يكشف تطورات إصابته بـ"كورونا" ()

مصراوي Masrawy

10:03 م الإثنين 28 ديسمبر 2020

(مصراوي):


قال الإعلامي سيف زاهر إن حالته الصحية في تحسن بعد إصابته بفيروس كورونا، مرجحًا أن تكون ابنته المشاركة مع منتخب الشباب للسيدات من نقلت له العدوى.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين مقدم برنامج "آخر النهار" المذاع على فضائية "النهار"، أنه أجرى مسحة طبية وتحليلًا فكانت نتيجة سلبية ثم أجرى مسحة ثانية، موضحًا: "ابنتي قد تكون سبب إصابتي بفيروس كورونا".

وأوضح أنه يخضع حاليًا للبروتوكول العلاجي لوزارة الصحة، وسيجري مسحة كورونا الخميس المقبل، لافتًا إلى أن الآشعة المقطعية هي التي حسمت إصابته بكورونا.

ولفت إلى أنه يخضع حاليًا للعزل المنزلي، مشيرًا إلى أنه ابنته هي الأخرى أصيبت بفيروس كورونا.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

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