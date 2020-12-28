طقس الـ6 أيام.. الأرصاد تعلن أماكن سقوط الأمطار المتوقعة حتى الأحد المقبل

مصراوي Masrawy
09:47 م الإثنين 28 ديسمبر 2020
كتب- محمد عبدالناصر:
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس والظواهر الجوية خلال الفترة من الثلاثاء 29 ديسمبر وحتى الأحد 3 يناير المقبل.
الثلاثاء:
- أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية ومناطق من جنوب سلاسل البحر الأحمر على فترات متقطعة.
- شبورة مائية كثيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية إلى القاهرة والوجه البحري.
- شبورة مائية على مناطق من السواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.
الأربعاء:
- أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية ومناطق من جنوب سلاسل البحر الأحمر على فترات متقطعة.
- شبورة مائية كثيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية إلى القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد ومدن القناة.
- شبورة مائية على مناطق من السواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.
الخميس:
- شبورة مائية كثيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية إلى القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد ومدن القناة.
الجمعة:
- شبورة مائية كثيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية إلى القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد ومدن القناة.
السبت:
- شبورة مائية كثيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية إلى القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد ومدن القناة.
الأحد:
- شبورة مائية كثيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية إلى القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد ومدن القناة.
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