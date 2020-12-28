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طقس الـ6 أيام.. الأرصاد تعلن أماكن سقوط الأمطار المتوقعة حتى الأحد المقبل

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طقس الـ6 أيام.. الأرصاد تعلن أماكن سقوط الأمطار المتوقعة حتى الأحد المقبل طقس الـ6 أيام.. الأرصاد تعلن أماكن سقوط الأمطار المتوقعة حتى الأحد المقبل

مصراوي Masrawy

09:47 م الإثنين 28 ديسمبر 2020

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس والظواهر الجوية خلال الفترة من الثلاثاء 29 ديسمبر وحتى الأحد 3 يناير المقبل.

الثلاثاء:

- أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية ومناطق من جنوب سلاسل البحر الأحمر على فترات متقطعة.

- شبورة مائية كثيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية إلى القاهرة والوجه البحري.

- شبورة مائية على مناطق من السواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

الأربعاء:

- أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية ومناطق من جنوب سلاسل البحر الأحمر على فترات متقطعة.

- شبورة مائية كثيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية إلى القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد ومدن القناة.

- شبورة مائية على مناطق من السواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

الخميس:

- شبورة مائية كثيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية إلى القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد ومدن القناة.

الجمعة:

- شبورة مائية كثيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية إلى القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد ومدن القناة.

السبت:

- شبورة مائية كثيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية إلى القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد ومدن القناة.

الأحد:

- شبورة مائية كثيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية إلى القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد ومدن القناة.

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