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سفارة بالقاهرة: ممتنون للسيسي لاهتمامه الشخصي بالتعاون مع

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سفارة روسيا بالقاهرة: ممتنون للسيسي لاهتمامه الشخصي بالتعاون مع روسيا سفارة بالقاهرة: ممتنون للسيسي لاهتمامه الشخصي بالتعاون مع

مصراوي Masrawy

10:01 م الإثنين 28 ديسمبر 2020

القاهرة - (أ ش أ):

أعربت سفارة بالقاهرة عن امتنانها للرئيس عبدالفتاح رئيس الجمهورية لاهتمامه الشخصي بالتعاون مع روسيا، مؤكدة أن البناء المشترك لمحطة الضبعة يعد شهادة على وجود مستوى عال من التفاعل والتعاون.. مشيرة إلى أن هذا التعاون يقوم على أساس تقاليد الصداقة العميقة بين البلدين وسوف يستمر في المستقبل يغطي أحدث التكنولوجيات بهدف دعم الاقتصاد المصري.

وذكر بيان لسفارة روسيا بالقاهرة، على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" اليوم الإثنين، أن اجتماع الرئيس السيسي مع أليكسي ليخاتشوف مدير عام مؤسسة روس أتوم خلال زيارته للقاهرة تم في مناخ من الشراكة.

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