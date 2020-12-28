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تركيا: تسجيل 257 وفاة و15197 إصابة جديدة بكورونا

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تركيا: تسجيل 257 وفاة و15197 إصابة جديدة بكورونا تركيا: تسجيل 257 وفاة و15197 إصابة جديدة بكورونا

مصراوي Masrawy

09:59 م الإثنين 28 ديسمبر 2020

أنقرة - (أ ش أ):

أظهرت بيانات وزارة الصحة التركية، اليوم الإثنين، تسجيل 257 وفاة بفيروس كورونا في الساعات الأربع والعشرين الماضية ليصل العدد الإجمالي في البلاد إلى 20135 وفاة.

وأوضحت الوزارة ، وفقا لقناة " اليوم" الفضائية أنه تم تسجيل 15197 إصابة جديدة بالفيروس، مما يرفع مجمل الإصابات منذ ظهور الجائحة في البلاد إلى مليونين و162775 حالة.

وفرضت أنقرة عزلا عاما في عطلة نهاية الأسبوع وحظر تجول خلال أيام العمل للحد من تفشي المرض.

وسيفرض الحظر أيضا من الساعة التاسعة مساء يوم 31 ديسمبر حتى الخامسة صباح الرابع من يناير.

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