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الإليزيه: مقتل ٣ جنود فرنسيين في عملية بمالي

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الإليزيه: مقتل ٣ جنود فرنسيين في عملية بمالي الإليزيه: مقتل ٣ جنود فرنسيين في عملية بمالي

مصراوي Masrawy

09:58 م الإثنين 28 ديسمبر 2020

باريس - (ا ف ب)

أعلن قصر الإليزيه في فرنسا، مساء الاثنين، مقتل ٣ جنود فرنسيين في عملية في مالي، حسبما ذكرت "فرانس برس".

وذكرت الرئاسة الفرنسية في بيان أن ثلاثة جنود فرنسيين قتلوا في مالي الاثنين عندما انفجرت عبوة ناسفة في مركبتهم المدرعة. وأوضح البيان أن الجنود كانوا في عملية بمنطقة همبوري.

وبذلك يرتفع إلى 47 عدد الجنود الفرنسيين الذين قتلوا في مالي منذ تدخل فرنسا عسكريا للمرة الأولى في يناير 2013 للمساعدة على طرد جماعات محلية وجهاديين اجتاحوا أجزاء من هذه الدولة الواقعة في منطقة الساحل في غرب إفريقيا.

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