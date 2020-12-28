الإمارات تمدد التأشيرات السياحية لمدة شهر إضافي بدون رسوم حكومية

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

أبوظبي - (أ ش أ):

وجه نائب رئيس الدولة الإماراتية رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم، اليوم الاثنين، بتمديد التأشيرات السياحية لكافة السياح الذين يزورن الإمارات حالياً لمدة شهر إضافي وبدون أية رسوم حكومية؛ وذلك نظراً لإغلاق بعض الدول مطاراتها بشكل مؤقت وتقييد حركة الدخول والخروج منها.

وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية بأن هذا التمديد يأتي تسهيلا على زوار الدولة من كافة أنحاء العالم، الذين قصدوها مع عائلاتهم لقضاء إجازات نهاية العام بها.

وتم توجيه كافة الجهات الحكومية بتسهيل الإجراءات خلال الفترة القادمة على الزوار والسياح، ومراعاة كافة الظروف التي قد تحدث في دولهم والتعاون مع كافة الجهات المعنية لضمان راحة وسلامة جميع زوار دولة الإمارات.