برلماني يحتفل بكارنيه عضوية النواب مع أسرته: "لازم أرد الجميل" (صور)

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مصراوي Masrawy

(مصراوي):

حرص اللواء علي الدين النجار، عضو مجلس النواب عن دائرة فاقوس وكفر صقر وأولاد صقر بمحافظة الشرقية، على الاحتفال مع أسرته بكارنيه عضوية مجلس النواب، داخل قاعة 25 يناير في مقر البرلمان.

وأوضح النجار في تصريحات خاصة أن أسرته تحملت معه معاناة كبيرة خلال ماراثون الانتخابات، قائلًا إنه حرص على الاحتفال معهم اعترافًا بتقدير مساندتهم الكبيرة له وردًا لجميلهم، موجهًا الشكر لأهل دائرته.

من ناحية أخرى قال النجار إن تسويق المحاصيل ووضع سعر عادل لها، سيكون على رأس اهتمامته بمجلس النواب، بهدف تحفيز ودعم الفلاح المصري.

وأكد في تصريحات صحفية له عقب استخراج كارنيه عضوية البرلمان، أن الاهتمام بالمواطن المصري بشكل عام، والشباب بشكل خاص أهم أولوياته في الفصل التشريعي الجديد.

وأشار إلى أن القيادة السياسية اتخذت العديد من الخطوات المهمة بشأن تطوير شبكة الطرق، مؤكدًا أن هناك عدد من الطرق داخل دائرة فاقوس وكفر صقر تحتاج إلى تطوير، وهو ما سيسعى إليه مستقبلًا.​