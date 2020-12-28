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وزير الإعلام اليمني يطالب المجتمع الدولي بالتدخل لوقف كارثة ناقلة النفط "صافر" الوشيكة

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وزير الإعلام اليمني يطالب المجتمع الدولي بالتدخل لوقف كارثة ناقلة النفط "صافر" الوشيكة وزير الإعلام اليمني يطالب المجتمع الدولي بالتدخل لوقف كارثة ناقلة النفط "صافر" الوشيكة
ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران تواصل المراوغة والتلاعب

وزير الإعلام اليمني يطالب المجتمع الدولي بالتدخل لوقف كارثة ناقلة النفط

طالب وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الأرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالقيام بمسؤولياتهم، والتدخل لوقف كارثة ناقلة النفط "صافر" الوشيكة، والضغط على ميليشيا الحوثي لوقف المتاجرة بهذا الملف، والسماح للفريق الفني التابع للأمم المتحدة بمعاينة وتقييم الأضرار، وتفريغ الناقلة فورًا دون قيد أو شرط.

وأوضح في تصريح إلى وكالة ‏الأنباء اليمنية (سبأ) أن دراسة نشرتها مجلة (frontiers) العلمية العالمية المتخصصة في عالم البحار مؤخرًا تضمنت خرائط أُعدت وفق أحدث برامج النمذجة والمحاكاة للمسار المتوقع لانتشار النفط حال غرق أو تسرب أو انفجار ناقلة ‎النفط (صافر)، أكدت أن الكارثة الناجمة عن تسرب وشيك لمليون برميل نتيجة منع ميليشيا الحوثي إجراءات صيانة وتفريغ الناقلة وهي في المراحل النهائية من التآكل ستكون لها عواقب بيئية واقتصادية وإنسانية وخيمة على ستة بلدان، وستطول الشُّعب المرجانية على امتداد سواحل البحر الأحمر حتى خليج العقبة.

‏وأشار الأرياني إلى أن ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران تواصل المراوغة والتلاعب بملف ناقلة النفط (‎صافر)، واستخدامه مادة للمساومة وابتزاز والمجتمع الدولي دون اكتراث للتحذيرات التي تطلقها مراكز بحثية وخبراء متخصصون، والنتائج الكارثية التي سيدفع ثمنها الملايين من البشر، وستستمر أضرارها البيئية عقودًا قادمة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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