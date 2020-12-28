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"مارسودي": سيتم إغلاق المنافذ الدولية الإندونيسية اعتباراً من أول يناير

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"مارسودي": سيتم إغلاق المنافذ الدولية الإندونيسية اعتباراً من أول يناير "مارسودي": سيتم إغلاق المنافذ الدولية الإندونيسية اعتباراً من أول يناير
لمواجهة تداعيات السلالة الجديدة لفيروس كورونا المستجد

قالت وزيرة الخارجية بالجمهورية الإندونيسية السيدة ريتنو مارسودي أنه سيتم إغلاق المنافذ الدولية الإندونيسية اعتباراً من 1 يناير وحتى 14 يناير 2021 للرعايا الأجانب القادمين إلى إندونيسيا من جميع البلدان، وأكدت على جملة من التدابير والإجراءات التي اتخذتها إندونيسيا لمواجهة تداعيات السلالة الجديدة لفيروس كورونا..

مشيرة أن السلالة الجديدة لفيروس كورونا، سريعة الانتشار حسب الشواهد العلمية.

وشددت على أنه يجب على المسافرين الأجانب القادمين إلى إندونيسيا إظهار نتيجة الاختبار الصحي PCR سلبياً، والخضوع لعزل صحي لمدة خمسة أيام.

وأضافت في بيان وزعته الخارجية الإندونيسية اليوم بأنه تقرر السماح للمواطنين الإندونيسيين بالدخول إلى البلاد شريطة إظهار نتيجة الاختبار الصحي PCR سلبياً والخضوع لمرحلة العزل الصحي لخمسة أيام.

إضافة إلى أنه سيتم الموافقة على استثناء المسؤولين والممثلين الأجانب رفيعي المستوى (وزراء أو أعلى) من الدول الأجنبية، من اللائحة لغرض الزيارات الرسمية.

واختتمت الوزيرة الإندونيسية تصريحها بالقول إنه سيتم إصدار اللائحة الرسمية التفصيلية لاحقاً، بناء على ما تتمخض عنه المداولات الحالية لفريق العمل الذي يتابع تداعيات وتطورات COVID-19.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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