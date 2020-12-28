"الزراعة" تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمحصول بنجر السكر خلال شهر يناير

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مصراوي Masrawy

كتب- أحمد مسعد:

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، في بيان لها، اليوم الاثنين، ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول بنجر السكر مراعاتها، خلال شهر يناير.

وتمثلت التوصيات التي أعدها معهد بحوث المحاصيل السكرية في الآتي:

الأراضي القديمة

العروة المبكرة (زراعات أغسطس)

- يبدأ حصاد الزراعات التي تم تصويمها وبعد إخطار المصنع حيث يتم التقليع ويزال العرش وتنظف الجذور وتكوم، ثم توريدها مباشرة خلال 24 ساعة أو تكوم وتغطى بالعرش لحين توريدها للمصنع.

فطام المساحات المبكرة تبعاً لبرنامج شركات السكر بالمنطقة .

- العروة المتوسطة (زراعات سبتمبر) الانتظام في الري وملاحظة الإصابات المرضية خاصة السركسبورا وحرق الأوراق المصابة أو رش المبيد الفطري الموصى به.

- يمكن الرش ببعض العناصر خاصة البورون الذي يسهل انتقال السكر بالنبات، فترش النباتات بالبوراكس بمعدل 0.5-1 كيلو جرام للفدان وخاصة إذا ظهرت أعراض نقص البورون على النبات مثل تشقق أعناق الأوراق وظهور القلب الأسود الأجوف وموت القمة النامية.

- العروة المتأخرة (زراعات أكتوبر ونوفمبر):

الانتهاء من التسميد الآزوتي إلا إذا كانت هناك إصابات حشرية أو مرضية فيتم إضافة جرعة منشطة ثم الري.

- جمع الأوراق المصابة بذبابة البنجر وحرقها أسبوعيًا.