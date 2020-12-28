جامعة شقراء و"الزراعة "توقعان مذكرة للتعاون في مجال التشجير والبيئة

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تستهدف غرس ٢٥ ألف شتلة بالحرم الجامعي وسقيها بالمياه المعالجة

وقعت جامعة شقراء مذكرة تفاهم مع مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة شقراء للتعاون في مجال التشجير والبيئة واستغلال المياه المعالجة في سقي الأشجار والنباتات داخل الجامعة.

يأتى ذلك ضمن أهداف رؤية المملكة ٢٠٣٠ التي تسعى لاستزراع مليون شجرة والحفاظ على الغطاء النباتي.

وتستهدف المذكرة وضع إطار لتعزيز التعاون والتكامل بين كل من مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بشقراء وجامعة شقراء لدعم التشجير وتنمية الغطاء النباتي الطبيعي على مستوى المحافظة، وداخل حرم الجامعة، وتفعيل الجهود البيئية في سبيل تحقيق رؤية المملكة (2030) فيما يتعلق بحماية البيئة والمحافظة على الغطاء النباتي الطبيعي والوصول لغرس مليون شجرة.

وتشمل الاتفاقية التعاون المشترك بين الجامعة ومكتب الزراعة في عدد من المجالات أهمها : التعاون في تفعيل الشراكة المجتمعية في زراعة عدد 25,000 شتلة داخل المتنزهات والمحميات التابعة للمكتب وذلك بدعم تلك الحملة بالمشاركين وفتح مجال التطوع الاختياري الغير إلزامي لأعضاء الجامعة وكذلك الطلاب والطالبات وتحفيزهم على طريقة غرس الشتلات والطرق الصحيحة لذلك بهدف التشجيع على الزراعة وتنمية الغطاء النباتي وتثقيف الطلاب بالعناية بالأشجار والاهتمام بها، إضافة إلى تطوير التنسيق والتعاون بين الطرفين في تعزيز مبادرات التشجير ،ووضع جدول زمني وخطة تنفيذية لتشجير حرم الجامعة، وتكون السقيا للأشجار من محطة الصرف والمعالجة للجامعة.

وتسعى الاتفاقية إلى تعزيز التنسيق بين الجامعة ومكتب الزراعة لبناء شراكة فعالة تعمل بشكل تكاملي لتفعيل الإجراءات والتدابير اللازمة من خلال تشجير حرم الجامعة باستخدام مياه الصرف الصحي المعالجة بمحطة المعالجة التابعة للحرم الجامعي وكذلك المشاركة في حملات التشجير داخل المتنزهات والمحميات التابعة للمكتب.

كما تضمنت الاتفاقية الأعمال المناطة بمكتب الزراعة والتي كان أهمها : تحديد أنواع الأشجار المحلية المناسبة لكل موقع، وتحديد موعد الزراعة الملائم لكل موقع، وتوفير الشتلات المراد زراعتها وتقديم الإرشاد الفني، ووضع الضوابط الفنية للتشجير مثل تحديد أنماط الري ومصادر المياه، إضافة إلى توفير مواقع مناسبة لكشافة الجامعة، ونقل الشتلات من مشاتل المكتب للحرم الجامعي.

يشار إلى أن الاتفاقية حددت المهام المطلوبة من الجامعة والتي كانت على النحو التالي : تقديم الرعاية والحماية الضرورية للحفاظ على نمو الشتلات داخل أسوار الحرم الجامعي، وتحضير وتهيئة مواقع زراعة الشتلات المتفق عليها، إضافة إلى تأمين المعدات اللازمة لنقل مياه الري للشتلات داخل الحرم الجامعي، وتفعيل الشراكة المجتمعية وذلك بمشاركة منسوبي الجامعة في حملات التشجير، وتوفير موقع لإنشاء المشتل التحضيري.