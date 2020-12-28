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إخلاء سبيل المتهمة بسحل "فتاة النزهة"

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إخلاء سبيل المتهمة بسحل "فتاة النزهة" إخلاء سبيل المتهمة بسحل "فتاة النزهة"

مصراوي Masrawy

08:25 م الإثنين 28 ديسمبر 2020

كتب- محمود السعيد:

قررت نيابة النزهة الجزئية، إخلاء سبيل المتهمة بسحل فتاة بدائرة قسم شرطة النزهة في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"فتاة النزهة" بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه.

وتبين من التحريات الأولية أن المتهمة تبلغ من العمر 19 سنة، وكانت تقود سيارتها بسرعة جنونية ولم تنتبه للمجني عليها، واصطدمت بها وسحلتها حتى وفاتها.

وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة، والتصريح بالدفن عقب إعداد تقرير مفصل بسبب الوفاة، وواجهت المتهمة بسحل المجني عليها وأقوال شهود العيان.

واستمعت النيابة لأقوال أهل المجني عليها، وقالت شقيقتها إنه أثناء وجودها عند أحد أقاربها بشارع حسن المأمون، اصطدمت بها المتهمة وسحلتها حتى توفيت، وأضافت أن المارة في الشارع طلبوا منها التوقف، لكنها لم تستجب.

وتابعت شقيقة المجني عليها، أن المتهمة سحلت شقيقتها 4 كيلو متر، وكادت تصدم 3 آخرين، وأمام أحد المساجد سقطت شقيقتي ليخرج المصلون محاولين إنقاذها والتوجه بها إلى المستشفى.

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