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​"أمانة النواب": 101 نائب فردي تسلموا كارنيهات العضوية

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​"أمانة النواب": 101 نائب فردي تسلموا كارنيهات العضوية ​"أمانة النواب": 101 نائب فردي تسلموا كارنيهات العضوية

مصراوي Masrawy

08:13 م الإثنين 28 ديسمبر 2020

(مصراوي):

قال المستشار محمود فوزي، الأمين العام لمجلس النواب، إن الأمانة العامة للمجلس استقبلت اليوم الاثنين 101 نائب من أصل 108 من النواب المنتخبين بالنظام الفردي عن 10 محافظات، هي بورسعيد، والإسماعيلية، والسويس، والشرقية، والدقهلية، ودمياط، وكفرالشيخ، والغربية، والمنوفية، والبحيرة.

وأكد فوزي أن لجان الاستقبال ستنهي عملها رسميًا غدًا الثلاثاء باستقبال نواب 12 محافظة هي الفيوم، وبني سويف، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، والوادي الجديد، والبحر الأحمر، وشمال وجنوب سيناء بإجمالي 86 نائبًا.

وأشاد أمين عام مجلس النواب بدرجة الوعي العالية للنواب لالتزامهم بارتداء الكمامات الطبية واستخدام المطهرات والحرص على التباعد، لافتًا إلى أنه منذ ظهور الجائحة شهر مارس الماضي كانت هناك توجيهات مشددة من رئيس مجلس النواب بالحفاظ على سلامة وصحة جميع المترددين على البرلمان.

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