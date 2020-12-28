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فقد 16 شخصًا من طاقم قارب روسي بعد غرقه في القطب الشمالي

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فقد 16 شخصًا من طاقم قارب روسي بعد غرقه في القطب الشمالي فقد 16 شخصًا من طاقم قارب روسي بعد غرقه في القطب الشمالي

مصراوي Masrawy

08:18 م الإثنين 28 ديسمبر 2020

موسكو - (بي بي سي)

غرق قارب صيد روسي يحمل 19 شخصا في مياه القطب الشمالي لبحر بارنتس، ولا يزال 16 شخصا منهم مفقودين.

وتمكنت سفينة قريبة من إنقاذ اثنين من أفراد طاقم القارب المعروف باسم "أونيغا" واستعادة جثة شخص، قبل أن ينهار القارب بالقرب من أرخبيل نوفايا زيمليا.

ولا يزال البحث جاريا عن مزيد من الناجين، لكن وسائل الإعلام المحلية تقول إن الأمل ضئيل في العثور عليهم.

ويُعتقد أن السفينة أصبحت مثقلة بالجليد المتراكم، مما أدى إلى انقلابها.

وتتسم الأحوال الجوية في المنطقة بالسوء، وهناك تقارير تفيد باشتداد الرياح ووجود عواصف وانخفاض شديد في درجات الحرارة.

وقال مصدر لوكالة إنترفاكس الروسية للأنباء "كانت درجات الحرارة منخفضة جدا أثناء حدوث الغرق، إذ بلغت 30 درجة مئوية تحت الصفر.

وأضاف: "من المستحيل عمليا الصمود في مثل هذه الظروف حتى مع ارتداء بدلات الغطس الخاصة".

وقال المصدر "وقعت الكارثة خلال عاصفة قوية عندما كان الطاقم يسحب مع ما بها من صيد".

"وجرف البحر الناس حرفيا من سطح السفينة".

وكانت سفينة صيد روسية قد غرقت في أبريل/نيسان 2015، في بحر أوخوتسك، قبالة كامتشاتكا في أقصى شرق ، وأسفر الحادث عن مقتل 56 شخصا على الأقل.

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