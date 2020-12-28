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أمير تبوك يطلع على عدد من المبادرات والأعمال الفنية والتشكيلية لأبناء وبنات المنطقة

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أمير تبوك يطلع على عدد من المبادرات والأعمال الفنية والتشكيلية لأبناء وبنات المنطقة

اطلع الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك بديوان الإمارة اليوم، على عدد من الأعمال الفنية والتشكيلية لأبناء وبنات المنطقة. كما اطلع على عدد من المبادرات الثقافية التي نفذتها جمعية الثقافة والفنون بالمنطقة مؤخراً، واستمع لشرح عن هذه الأعمال الفنية.

وثمن أمير المنطقة ما يقوم به المبدعون والمبدعات من أعمال في المجالات الثقافية والفنية والمهرجانات التي يشاركون فيها، مؤكداً أهمية قيام جمعية الثقافة والفنون بالمنطقة بدورها في إبراز ما تزخر به تبوك من موروث ثقافي وشعبي وفني ومسرحي ورعاية المبدعين وتبني المواهب الشابة من الجنسين وإتاحة الفرصة أمامهم في المجالات الثقافية والفنية كافة.

وأكد أن المملكة تشهد نهضة كبيرة في المجالات كافة، ومنها الأعمال الفنية التي تُعد جزءاً من ثقافات الشعوب وتوثق منجزاتها ورموزها، داعياً الفنانين والفنانات إلى الاستمرار في هذه الأعمال وتنمية مواهبهم للمشاركة في خدمة وطنهم من خلال الفن.

وأعرب الجميع عن عميق شكرهم وامتنانهم لأمير منطقة تبوك، الذي يولي الثقافة والفنون بالمنطقة اهتمامه وعنايته.

أمير تبوك يطلع على عدد من المبادرات والأعمال الفنية والتشكيلية لأبناء وبنات المنطقة

أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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