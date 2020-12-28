أخبار عاجلة

بالأسماء.. تعديل المخطط الاستراتيجي العام لـ 21 قرية بالبحيرة -
للمرافعة.. تأجيل إعادة محاكمة 3 متهمين في أحداث "فض اعتصام النهضة" -
تأجيل دعوى ميرهان هشام ضد قناة النهار.. والدفاع: طلبنا تعويض 10 ملايين -
سانا: التنظيمات الإرهابية تستهدف بقذائف صاروخية ريف حماة -
وزيرة إسبانية: مدريد صاحبة القرار في تحديد من يدخل جبل طارق -
رويترز: فيتنام تسجل أول إصابة بالسلالة الجديدة من كورونا -
بالصور.. إيقاف 4 حالات بناء مخالف ومصادرة المعدات في سوهاج -
سقوط منتحل صفة رجل الأمن والمتباهي بالرشاش.. جناة بقبضة "الأمن العام" -
عيادات "إغاثي الملك سلمان" في "الزعتري" تنفذ تدريباً لفحص "كورونا" -
أمير جازان يوجه بتهيئة المرافق العامة والشواطئ للمتنزهين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

اتحاد القدم يخاطب الأندية: شهادة الكفاءة المالية شرط تسجيل اللاعبين الجدد

Print
اتحاد القدم يخاطب الأندية: شهادة الكفاءة المالية شرط تسجيل اللاعبين الجدد اتحاد القدم يخاطب الأندية: شهادة الكفاءة المالية شرط تسجيل اللاعبين الجدد

اتحاد القدم يخاطب الأندية: شهادة الكفاءة المالية شرط تسجيل اللاعبين الجدد

أصدر الاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم الاثنين تعميمًا لأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بشأن التنظيمات الخاصة بتسجيل اللاعبين الجدد خلال فترة الانتقالات الشتوية، التي تبدأ يوم 11 يناير المقبل، وتستمر حتى 7 فبراير 2021.

وأكد الاتحاد السعودي أن الحصول على شهادة الكفاءة المالية شرط أساسي لتسجيل اللاعبين الجدد خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة، وذلك عوضًا عن مسيّرات الرواتب التي تم الاستغناء عنها.

وتهدف لائحة الكفاءة المالية إلى تنفيذ المعايير المنظِّمة لإدارة الأندية لتطبيق أفضل ممارسات الحوكمة المالية لضمان استقرارها، وتحقيق الأهداف المأمولة منها.

يُذكر أن لجنة الكفاءة المالية تضم في عضويتها فريق عمل من وزارة الرياضة والاتحاد السعودي لكرة القدم ورابطة الدوري السعودي للمحترفين.الاتحاد السعودي لكرة القدم

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الأرصاد: أمطار رعدية على عدد من محافظات مكة المكرمة

الأرصاد: أمطار رعدية على عدد من محافظات مكة المكرمة

سقوط منتحل صفة رجل الأمن والمتباهي بالرشاش.. جناة بقبضة "الأمن العام"

سقوط منتحل صفة رجل الأمن والمتباهي بالرشاش.. جناة بقبضة "الأمن العام"

عيادات "إغاثي الملك سلمان" في "الزعتري" تنفذ تدريباً لفحص "كورونا"

عيادات "إغاثي الملك سلمان" في "الزعتري" تنفذ تدريباً لفحص "كورونا"

أمير جازان يوجه بتهيئة المرافق العامة والشواطئ للمتنزهين

أمير جازان يوجه بتهيئة المرافق العامة والشواطئ للمتنزهين

شبكة عيون الإخبارية