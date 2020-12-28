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وزير الرياضة يلتقي سفير المملكة المغربية لدى المملكة.. "عن بعد"

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وزير الرياضة يلتقي سفير المملكة المغربية لدى المملكة.. "عن بعد" وزير الرياضة يلتقي سفير المملكة المغربية لدى المملكة.. "عن بعد"
تم خِلال اللقاء مناقشة سبل التعاون بين البلدين الشقيقين

وزير الرياضة يلتقي سفير المملكة المغربية لدى المملكة..

التقى الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة "عن بعد"، بسفير المملكة المغربية لدى المملكة الدكتور مصطفى المنصوري.
وهنأ السفير المنصوري وزير الرياضة، بحصول الرياض على شرف استضافة دورة الألعاب الآسيوية 2034، متمنياً كل التوفيق والنجاح للمملكة باستضافة هذا الحدث الكبير.

وتم خِلال اللقاء مناقشة سبل التعاون وتبادل الخبرات والمعرفة في مجالي الرياضة والشباب، بين البلدين الشقيقين.وزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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