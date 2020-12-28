أخبار عاجلة

بالأسماء.. تعديل المخطط الاستراتيجي العام لـ 21 قرية بالبحيرة -
للمرافعة.. تأجيل إعادة محاكمة 3 متهمين في أحداث "فض اعتصام النهضة" -
تأجيل دعوى ميرهان هشام ضد قناة النهار.. والدفاع: طلبنا تعويض 10 ملايين -
سانا: التنظيمات الإرهابية تستهدف بقذائف صاروخية ريف حماة -
وزيرة إسبانية: مدريد صاحبة القرار في تحديد من يدخل جبل طارق -
رويترز: فيتنام تسجل أول إصابة بالسلالة الجديدة من كورونا -
بالصور.. إيقاف 4 حالات بناء مخالف ومصادرة المعدات في سوهاج -
سقوط منتحل صفة رجل الأمن والمتباهي بالرشاش.. جناة بقبضة "الأمن العام" -
عيادات "إغاثي الملك سلمان" في "الزعتري" تنفذ تدريباً لفحص "كورونا" -
أمير جازان يوجه بتهيئة المرافق العامة والشواطئ للمتنزهين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

3 ملايين جرعة من "لقاح فايزر" ستحصل عليها بنهاية مايو 2021

Print
3 ملايين جرعة من "لقاح فايزر" ستحصل عليها السعودية بنهاية مايو 2021 3 ملايين جرعة من "لقاح فايزر" ستحصل عليها بنهاية مايو 2021
مليون جرعة من اللقاح بنهاية فبراير المقبل

3 ملايين جرعة من

كشفت قناة العربية عن أن عدد الجرعات التي ستصل للسعودية من لقاح شركتي فايزر - بيونتيك المضاد لفيروس كورونا، سيبلغ ثلاثة ملايين جرعة نهاية مايو 2021، مشيرة بأن شركة فايزر ستورد للمملكة مليون جرعة من اللقاح بنهاية فبراير المقبل 2021.

وقال مراسل القناة سالم الراجح إنه بحسب المعلومات التي تحصلت عليها "العربية" فإن المملكة ستحصل على مليون جرعة من لقاح فايزر -بيونتيك المضاد لفيروس كورونا- حتى آخر شهر فبراير المقبل، لتطعيم 500 ألف شخص، لأن اللقاح يعتمد على جرعتين.

وأضاف أنه من شهر مارس حتى آخر مايو (3-5 /2021 ) فإن ستحصل على مليوني جرعة من لقاح فايزر - بيونتيك المضاد لفيروس كورونا - في تلك الفترة المحددة مع إمكانية اعتماد لقاحات أخرى.

وكانت الهيئة العامة للغذاء والدواء أصدرت موافقتها على تسجيل لقاح فايزر - بيونتيك لفيروس كورونا (Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine) في السعودية، وشملت جوانب المراجعة تقييم بيانات فاعلية اللقاح وسلامته التي توضحها التجارب والدراسات السريرية، وكذلك التحقق من جودة اللقاح من خلال مراجعة البيانات العلمية التي تبيّن جودة التصنيع وثباتية المنتج، إضافة إلى التحقق من مراحل التصنيع والتزام المصنع بتطبيق أسس التصنيع الدوائي الجيد (GMP)، حسب المعايير الدولية في الصناعة الدوائية.

يذكر أن أكثر من مليون شخص حتى الآن في دول حول العالم، من ضمنها الولايات المتحدة والسعودية، استخدموا لقاح شركتي فايزر - بيونتيك المضاد لفيروس كورونا، وقد أثبت سلامته ومأمونيته بدرجة عالية للغاية. السعودية لقاح فايزر

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
عقب توجيه ولي العهد.. الزي الوطني هو الرسمي لـ"كأس السعودية للفروسية"

عقب توجيه ولي العهد.. الزي الوطني هو الرسمي لـ"كأس السعودية للفروسية"

السعودية: جدل حول حقيقة الحالة الصحية لسلمان العودة في السجن

السعودية: جدل حول حقيقة الحالة الصحية لسلمان العودة في السجن

في النسخة الـ43 من رالي داكار السعودية.. المهنا يسعى لكسر الأرقام

في النسخة الـ43 من رالي داكار السعودية.. المهنا يسعى لكسر الأرقام

في النسخة الـ43 من رالي داكار السعودية.. المهنا يسعى لكسر الأرقام

في النسخة الـ43 من رالي داكار السعودية.. المهنا يسعى لكسر الأرقام

شبكة عيون الإخبارية