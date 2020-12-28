‫ باستثمارات تصل إلى مليار دولار من عملاق التقنية الصيني و STC .. الرياض‬ مركزًا إقليميًا لعلي بابا كلاود في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

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في إطار رؤية 2030 التي يقودها صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أعلنت شركة علي بابا كلاود، ذراع التقنية الرقمية والذكاء الاصطناعي لمجموعة علي بابا بالتعاون مع شركة الاتصالات السعودية (STC)، أكبر مشغل اتصالات في المملكة، وصندوق eWTP Arabia Capital الاستثماري، أحد أكبر صناديق رأس المال الجريء في المنطقة، في بيان مشترك اليوم، عن تقديم الخدمات السحابية العامة عالية الأداء في المملكة العربية السعودية، حيث ستكون المملكة مركزًا استراتيجيًا وإقليميًا لعمليات شركة علي بابا كلاود في المنطقة.

وتعتزم شركة علي بابا كلاود الاستثمار في المملكة بما يصل إلى 500 مليون دولار على مدى السنوات الخمس القادمة، حيث ستشمل استثماراتها توفير موارد شاملة عالية المستوى للمساعدة في بناء الاستدامة وضمان التوطين، كما سيتم افتتاح مركزها في الرياض لتقديم خدمات أفضل للعملاء المحليين والإقليميين في المملكة والشرق الأوسط وشمال أفريقيا والذي سيكون مركزًا إقليميًا للتدريب والإدارة للمرحلة القادمة.

وتعد الحوسبة السحابية ممكنًا رئيسًا للتحول الرقمي ورافدًا أساسيًا لبناء اقتصاد رقمي قوي، حيث تأتي شراكة علي بابا كلاود مع المشغل الوطني STC تتويجًا لتوجيهات سمو ولي العهد بتسهيل الإجراءات، وتوسيع دائرة الخدمات الإلكترونية في سبيل تحفيز استقطاب أبرز الاستثمارات الأجنبية إلى المملكة، ويعد دخول STC في الشراكة مع عملاق التكنولوجيا الصينية ترجمةً عمليةً لتعهدات الأمير محمد بن سلمان بفتح مجالات أرحب أمام القطاع الخاص و تسهيل أعماله و تشجيعه على النمو ليكون رافدًا للاقتصاد الوطني.

وتعتبر شركة علي بابا كلاود أحد أفضل مزودي الخدمة السحابية في العالم. وسوف تشمل الخدمات السحابية العامة التي ستقدمها في إطار الشراكة الحالية في المملكة أحدث التطورات في المنصة السحابية العامّة المستخدمة في دعم أعمال مجموعة علي بابا، مع الارتقاء برقمنة المؤسسات المحلية والشركات الصغيرة بالمملكة إلى مستويات أعلى.

وبهذه المناسبة قال رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز وعضو مجلس إدارة صندوق eWTP Arabia Capital فيصل بن سعود الخميسي: "أهمية وجود حوسبة سحابية متينة في عام 2020 عامل أساسي للبنية التحتية الرقمية توازي أهمية الكهرباء في البنية التحتية الأساسية لأي بلد، لذلك نسعد بمساهمتنا في جلب علي بابا كلاود للمملكة".

وأكد جيف زانج الرئيس التنفيذي لشركة علي بابا كلاود والشريك في مجموعة علي بابا أن المملكة العربية السعودية أصبحت سوقًا استراتيجيًا بالنسبة للشركة، مبديًا التزام شركة علي بابا كلاود بتقديم أفضل الخدمات والحلول الرقمية وأفضل الممارسات التجارية في التحول الرقمي للشركاء والعملاء في المملكة، مبينًا أنهم سيعملون على استثمار وتوفير مجموعة واسعة من الموارد لدعم الشركاء.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة STC المهندس ناصر بن سليمان الناصر أن هذا التعاون يعد إنجازًا كبيرًا بالنسبة لشركة الاتصالات السعودية والتي تعتزم استثمار ما يصل إلى ٥٠٠ مليون دولار في ظل جهودها للمساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030 من خلال تقديم شريك موثوق به للخدمات السحابية. ونحن متحمسون للشراكة مع عملاق التقنية علي بابا كلاود لتقديم خبراتهم لعملائنا.

وأكد الشريك الإداري لصندوق eWTP Arabia Capital جيري لي التزام الصندوق بالشراكة وبذل كامل الجهد نحو تحقيق أهداف رؤية 2030. وقال "نحن فخورون وممتنون للغاية لجمع هاتين الشركتين الكبيرتين بدعم من الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز. نعتقد أن هذا من شأنه أن يدعم محفظتنا للشركات وكذلك الشركات الناشئة المحلية بالمملكة، وسيصبح النظام المحلي أكثر قدرة على المنافسة في المستقبل. "

وأعرب معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبد الله بن عامر السواحه عن فخره واعتزازه بهذه الشراكة الاستراتيجية بين المشغل الوطني شركة الاتصالات السعودية وصندوق eWTP Arabia وعلي بابا كلاود لبناء أكبر مركز حوسبة سحابية في المنطقة، بما يرسّخ مكانة المملكة كقلب للعالمين العربي والإسلامي للابتكار، وربط القارات الثلاثة ( آسيا،أفريقيا،أوروبا ) رقمياً، والقوة الاستثمارية للابتكار واقتصاد المستقبل.

وأوضح معالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، أن استقطاب الشركات التقنية الكبرى إلى المملكة، ومنها "علي بابا كلاود"، يؤكّد التطور الملحوظ الذي شهدته البيئة الاستثمارية في المملكة، كما أكّد أن جذب شركات خدمات الحوسبة السحابية، لبناء مراكز بيانات في المملكة، يُعد من أهم المشروعات الاستثمارية، التي يتجاوز أثرها قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، إلى العديد من القطاعات الحيوية الأخرى، التي تُمثّل هذه الخدمات شرياناً حيوياً يُغذي ويدعم نشاطاتها، موضحاً أن هذه المشروعات ستؤدي إلى تعظيم الأثر الاقتصادي، وخلق فرص وظيفية جديدة، وتمكين رواد الأعمال والشركات الناشئة، ودعم مبادرات التحول الرقمي. وأضاف الوزير خالد الفالح أن التوقعات تشير إلى أن حجم سوق خدمات الحوسبة السحابية، في المملكة، سينمو إلى ما يزيد على 26 مليار ريال (7 مليارات دولار) بحلول عام 2030م، مؤكّداً أن وزارة الاستثمار تعمل، بالشراكة مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، لدعم هذا النمو، وتوفير المحفزات الاقتصادية التي تعظم عوائد مثل هذه الاستثمارات النوعية على اقتصاد المملكة.

ومن جانبه، رحب معالي الأستاذ فهد بن عبدالمحسن الرشيد، الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض بشركة علي بابا كلاود في الرياض وقال: "نرحب بشركة علي بابا كلاود في الرياض التي أصبحت مدينة عالمية تفتح أبوابها لجميع الزوار والمستثمرين، وتقام فيها مشاريع ضخمة تُسهم في تعزيز وتطوير المنظومة الاقتصادية وجودة الحياة في المدينة. الرياض هي عاصمة أكبر اقتصاد في المنطقة وهي المقر الأفضل للشركات والمؤسسات العالمية والإقليمية".

ويأتي هذا الاستثمار الجديد بعد تبني المملكة لسياسات وتشريعات محفزة للاستثمار في قطاع الحوسبة السحابية، كسياسة الحوسبة السحابية أولاً، دلالة على متانة البنية التحتية الرقمية في المملكة وتطور البيئة التنظيمية وبيئة ممارسة الأعمال. كما انعكس تأثير القفزات النوعية التي حققتها المملكة في المؤشرات الدولية الرقمية على ثقة المستثمرين. وستساهم الحوسبة السحابية في دفع عجلة الابتكار وتوفير منصات إبداعية لرواد الأعمال لدخول السوق بأسرع وقت وبأقل التكاليف.