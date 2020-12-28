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8 قرارات لاتحاد نقابات المهن الطبية لدعم الأعضاء بالموجة الثانية لكورونا

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8 قرارات لاتحاد نقابات المهن الطبية لدعم الأعضاء بالموجة الثانية لكورونا 8 قرارات لاتحاد نقابات المهن الطبية لدعم الأعضاء بالموجة الثانية لكورونا

مصراوي Masrawy

07:58 م الإثنين 28 ديسمبر 2020

كتب- أحمد جمعة:

اتخذ مجلس اتحاد نقابات المهن الطبية، في اجتماعه اليوم الاثنين، عددًا من القرارات بالتزامن مع الموجة الثانية من جائحة المستجد، لدعم الأعضاء المصابين، بنقابات الأطباء البشريين، الصيادلة، أطباء الأسنان، الأطباء البيطريين".

وتضمنت القرارات:

1- مد فترة الاشتراك بمشروع العلاج حتى نهاية فبراير 2021.

2- تحمل مشروع علاج الأطباء وأسرهم قيمة 50% من تحليل PCR للمسحات، وبحد أقصى مرتين للعضو، وبحد أقصى 500 جنيه طبقًا للمعامل المدرجة لذلك.

3- الأعضاء المشتركين بمشروع العلاج وأسرهم الذين يحتاجون لدخول إحدى مستشفيات العزل المتعاقد معها المشروع يتم الحصول على خطاب دخول مستشفى مسبق من إدارة المشروع، وبالنسب المقررة في هذا الشأن.

4- للأطباء المشتركين بمشروع العلاج وأسرهم يتم عمل تحاليل باقة "الجهاز التنفسي" بملبغ 170 جنيهًا بموجب تقديم كارنيه المشروع بالمعمل دون الحصول على موافقة مسبقة.

5- للأطباء غير المشتركين بمشروع العلاج فقط يتم عمل تحاليل باقة "الجهاز التنفسى" بمبلغ 270 جنيه بموجب تقديم كارنيه النقابة بالمعمل دون الحاجة للحصول على موافقة مسبقة.

6- يستمر صرف إعانة وفيات الكورونا بمبلغ 50000 جنيه لأسر الشهداء بموجب تقديم:
التحاليل التي تثبت الإصابة + تقرير طبي صادر من المستشفى+ CT ولا يشترط وجود خاتم النسر+ إعلام الوراثة.

7- تكليف إدارة مشروع العلاج بسرعة التعاقد مع أكبر عدد من مستشفيات العزل خلال الفترة المقبلة.

8- تم تشكيل لجنة إدارة أزمات "خاصة بأزمة كورونا" مكونة من: "الدكتور خالد سليم، نائب رئيس الاتحاد، الدكتور حسين عبدالهادي الأمين العام لاتحاد نقابات المهن الطبية، الدكتور أبو بكر القاضي أمين الصندوق المساعد".​

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