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تجهيز وحدة عزل لحالات كورونا في مستشفى شرق المدينة بالإسكندرية

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تجهيز وحدة عزل لحالات كورونا في مستشفى شرق المدينة بالإسكندرية تجهيز وحدة عزل لحالات كورونا في مستشفى شرق المدينة بالإسكندرية

مصراوي Masrawy

07:56 م الإثنين 28 ديسمبر 2020

الإسكندرية - محمد البدري:

خصصت مديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية، اليوم الإثنين، وحدة عزل للتعامل مع حالات كورونا في مستشفى شرق المدينة بالإسكندرية.

جهزت إدارة المستشفى عددًا من الأسرة للتعامل مع الحالات الطارئة مع تحديد مسارات معزولة عن أي تخصصات طبية أخرى وفقا للإجراءات المتبعة من وزارة الصحة.

يأتي ذلك ضمن خطة وزارة الصحة لزيادة عدد المستشفيات المتعاملة مع حالات كورونا بالمحافظات وفق الاحتياجات لاستقبال الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد وذلك بجانب مستشفيات الحميات والصدر والعزل المخصصة لاستقبال تلك الحالات، خاصة مع بدء زيادة أعداد الإصابات بفيروس كورونا.

وتوفر مديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية خدمات طبية للتعامل مع حالات كورونا من خلال 13 مستشفى آخر تضم (العامرية، أبو قير العام، صدر المعمورة، الجمهورية العام، كوم الشقافة، الحميات، برج العرب، كرموز "العمال"، أبو قير التخصصي - طوسون، العجمي، وجمال عبد الناصر للتأمين الصحي ورأس التين العام وجمال حمادة المركزي).

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