جامعة المنصورة تعلن عن سياستها لاستقبال مصابي كورونا من أعضاء هيئة التدريس

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مصراوي Masrawy

الدقهلية - رامي محمود:

أعلنت جامعة المنصورة، برئاسة الدكتور أشرف عبد الباسط، عن سياستها للتعامل مع حالات الاشتباه أو الإصابة بفيروس كورونا بين منتسبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين وأسرهم.

وحدد بيان للجامعة عبر صفحتها بـ"فيسبوك"، هذه السياسة بـ 3 إجراءات، تشمل:

عند ظهور أعراض الاشتباه بالإصابة، حيث حددت الجامعة ضرورة الاتصال بخدمة الخط الساخن بجامعة المنصورة ٠١١١٥١٦٦٢٩٨ أو ٠١٠٢٣٠١٥٢٧١ للاستفسارات أو الإبلاغ عن الإصابة، والتنسيق قبل التوجه للعيادة أو المستشفى.

كما حددت الجامعة أيضًا عند التوجه إلى مقر عيادة الترصد أسفل مبنى الأمراض النفسية بمستشفى الجامعة أن يكون ذلك من الساعة ٨ صباحًا وحتى الساعة ٢ ظهرًا فيما عدا يوم الجمعة، مع إحضار ما يفيد بالانتساب إلى جامعة المنصورة.

أما فيما هو خلاف ذلك من مواعيد، فيتم التوجه إلى منطقة التقييم التنفسي بالدور الأرضي بمستشفى الطوارئ.

أوضح بيان الجامعة كذلك أنه يجرى عمل الفحوصات اللازمة وتحديد مدى الاشتباه بالإصابة بفيروس كورونا من عدمه مع تحديد هل سيتم إدخال الحالة للمستشفى المخصص لذلك من عدمه، وأنه في حالة الحاجة إلى دخول المستشفى (مجمع العنايات) يتم ذلك مباشرة من المكان الذي يتم التشخيص فيه سواء عيادة الترصد أو الطوارئ ثم تقوم إدارة المستشفى بإبلاغ إدارة الجامعة لاستكمال الإجراءات الإدارية الخاصة بالمصاب وتحديد الدواء اللازم سواء تم عزل المصاب بالمستشفى المخصص لذلك أو عزل منزلي، وإعطاء الحالة ما يفيد الاشتباه بالإصابة الفيروس. ​

