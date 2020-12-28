استشاري أمراض معدية: "فايزر" أثبت سلامته ومأمونيته بدرجة عالية جدًّا

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قال إن اللقاح استخدمه حتى الآن أكثر من مليون شخص حول العالم

أكد استشاري الأمراض المعدية الدكتور عبدالله الحقيل أن لقاح شركتَي فايزر - بيونتيك المضاد لفيروس كورونا أثبت سلامته ومأمونيته بدرجة عالية جدًّا بعد استخدامه من قِبل أكثر من مليون شخص حتى الآن حول العالم، وذلك في دول من ضمنها الولايات المتحدة والسعودية، ودول أخرى.

وأكد "الحقيل" لقناة الإخبارية أن اللقاح آمن؛ لأنه من الناحية النظرية يستعمل جزءًا من الفيروس، وهو التركيبة الجينية. مشيرًا إلى أن النتائج الأولوية مبشرة، كما أن لقاحَي فايزر وموديرنا أثبتا فاعليتهما على السلالات المتحورة من الفيروس. وأهاب بالجميع من مواطنين ومقيمين للمبادرة للتسجيل، والحصول على اللقاح.

وأوضح "الحقيل" أن الاستثناءات التي تمنع من الحصول على اللقاح محدودة جدًّا لفئة من المرضى لديهم انخفاض شديد في الجهاز المناعي، كمن أجرى عملية زراعة نخاع أو أعضاء؛ إذ يُمهَل بعض الوقت حتى يتقوى الجهاز المناعي.

وشدَّد "الحقيل" على عدم وجود أي تعارُض حتى الآن بين لقاح فايزر وأي علاجات أو أدوية يتناولها الإنسان، أو أطعمة أو أشربة، وإنما فقط مَن لديهم حساسية من مكونات اللقاح. استشاري الأمراض المعدية الدكتور عبدالله الحقيل