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برلماني عن "مستقبل وطن": ملتزم بقرارات الحزب في انتخابات لجان النواب

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برلماني عن "مستقبل وطن": ملتزم بقرارات الحزب في انتخابات لجان النواب برلماني عن "مستقبل وطن": ملتزم بقرارات الحزب في انتخابات لجان النواب

مصراوي Masrawy

07:38 م الإثنين 28 ديسمبر 2020

(مصراوي):

قال النائب أحمد فؤاد أباظة، إنه ملتزم حزبيًا بترشيحات حزب مستقبل وطن فيما يتعلق بانتخابات اللجان النوعية بالبرلمان، مضيفًا أن الالتزام سيكون سواء دفع به الحزب أو بغيره في رئاسة أي لجنة.

وأضاف أباظة، في بيان صحفي اليوم، أن انتماءه الحزبي يجعله يثق في اختيارات الحزب، خاصة أنه يضم كفاءات من مختلف الفئات والتخصصات، ومن سيقع عليه الاختيار سيسانده الجميع، مشيرًا إلى أنه يمتلك خبرات كبيرة داخل مجلس النواب، حيث مثل دائرة أبو حماد لمدة 25 عامًا وتلك هي المدة السادسة له.

وأشار أباظة، إلى أن مجلس النواب الحالي يمتاز بالتنوع الحزبي، حيث تمثل الأحزاب فيه الغالبية العظمى، ما يثري الحياة النيابية ويجعل المجلس الحالي واحد من أفضل البرلمانات في تاريخ .

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