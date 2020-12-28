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طابق كامل لعزل الأطفال المصابين بكورونا في مستشفى التخصصي ببنها

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طابق كامل لعزل الأطفال المصابين بكورونا في مستشفى التخصصي ببنها طابق كامل لعزل الأطفال المصابين بكورونا في مستشفى التخصصي ببنها

مصراوي Masrawy

07:24 م الإثنين 28 ديسمبر 2020

القليوبية - أسامة علاء الدين:

كشف مصدر طبي في مستشفى الأطفال التخصصي ببنها، أنه جرى تخصيص الدور الأول إداري بالمستشفى، لعزل الأطفال المصابين بفيروس كورونا، على أن يكون به مكانًا مخصصًا للفرز وآخر للعزل، وباقي الطوابق للحالات العادية في حالة تزايد أعداد الإصابات، على أن تزيد السعة حسب الحاجة.

أشار المصدر إلى أنه جرى استقبال حالة واحدة لطفل مشتبه في إصابته بالفيروس، يخضع حاليًا للفحوصات الطبية.

وأعلنت مديرية الصحة والسكان في القليوبية تخصيص 13 مستشفى على مستوى المحافظة بخلاف 5 مستشفيات أخرى غير تابعة لمديرية الصحة بالقليوبية، استعدت للموجه الثانية من كورونا. ​

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