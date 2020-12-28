مصرع طالب صدمته سيارة أثناء مغادرته مدرسته بالعبور

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مصراوي Masrawy

القليوبية - أسامة علاء الدين:

لقي طالب في الصف الأول الثانوي مصرعه، اليوم الإثنين، عقب خروجه من مدرسته بالعبور، حين اصطدمت به سيارة، وجرى نقله للمستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى مدير الأمن اللواء فخر الدين العربي إخطارًا من العميد حمدي النهري مأمور قسم شرطة العبور، بوفاة الطالب عمرو محمد جاد الرب، بالصف الأول الثانوي، في مدرسة إيجبت جولد بالعبور، عقب خروجه من المدرسة، وسيره بالشارع العام، حيث اصطدمت به سيارة.

حرر محضر بالواقعة، وجرى نقل الجثة للمستشفى تحت تصرف النيابة العامة.​