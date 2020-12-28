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محافظة بني سويف يكرّم الفائزة بجائزة "فيزيكس ورلد 2020"

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محافظة بني سويف يكرّم الفائزة بجائزة "فيزيكس ورلد 2020" محافظة بني سويف يكرّم الفائزة بجائزة "فيزيكس ورلد 2020"

مصراوي Masrawy

07:17 م الإثنين 28 ديسمبر 2020

بني سويف - حمدي سليمان:

كرّم محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني، اليوم الإثنين، الدكتورة إلهام فضالي الفائزة بجائزة "فيزيكس ورلد Physics World" لعام 2020، حيث استقبلها هي وأسرتها بمكتبه، وأهداها درع المحافظة، تقديرًا لتفوقها العلمي.

حصلت فضالي وهي باحثة في جامعة آيندهوفن التقنية بهولندا، على جائزة مجلة "فيزيكس ورلد Physics World" لأهم كشف فيزيائي للعام 2020، عن إنجازاتها، مع فريق بحثي مشترك من هولندا وألمانيا والنمسا، في عملية إعادة هيكلة بعض الذرات المستخدمة في الشرائح الإلكترونية بحيث تكتسب خواص ضوئية. وهو ما قد يساهم مستقبلاً في تطورات تقنية كبيرة في عالم الحوسبة.

"فيزيكس ورلد" أحد أكبر المجتمعات الفيزيائية في العالم، وهي مجلة شهرية دولية تغطي جميع مجالات الفيزياء، التطبيقية والنظرية، ولها جائزتان كل عام، الأولى لأهم كشف فيزيائي، والثانية لأهم كتاب.

خلال اللقاء، أكد المحافظ على دعمه العالمة المصرية، مشيرًا إلى أنه يرحب أيضًا بأي اقتراح أو فكرة من ابنة بني سويف المتميزة، للدفع بأهداف المحافظة التنموية ضمن استراتيجيتها التنموية لـ 10 سنوات مقبلة، والتي احتوت على خطوات عملية ومدروسة للنهوض بقطاعات واعدة من بينها الصناعة والزراعة وتكنولوجيا الاتصالات. كما استمع المحافظ لفكرة البحث الذي حصلت بموجبه فضالي على جائزتها.​

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