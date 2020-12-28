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مطرانية بورسعيد: إلغاء احتفالات رأس السنة واقتصار قداس عيد الميلاد على الكهنة

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مطرانية بورسعيد: إلغاء احتفالات رأس السنة واقتصار قداس عيد الميلاد على الكهنة مطرانية بورسعيد: إلغاء احتفالات رأس السنة واقتصار قداس عيد الميلاد على الكهنة

مصراوي Masrawy

07:05 م الإثنين 28 ديسمبر 2020

بورسعيد - طارق الرفاعي:

أعلنت مطرانية الأقباط الأرثوذكس في محافظة بورسعيد، اليوم الإثنين، إلغاء احتفالات رأس السنة الميلادية بجميع الكنائس، وذلك في إطار تزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا، وحرصًا على سلامة وحماية أبنائها والمجتمع.

وأشارت المطرانية، في بيان، إلى أن قداس عيد الميلاد المجيد سيقتصر على حضور الآباء الكهنة بكل كنيسة و20 شماسًا، وذلك تفعيلاً لقرار البابا تواضروس، الذي قضى أيضًا بإلغاء احتفالات عيد الميلاد المجيد الصباحية، وتعليق خدمة التربية الكنسية لحين إشعار آخر.

واعتذرت المطرانية عن استقبال المهنئين بالعام الجديد وعيد الميلاد المجيد، والاكتفاء بالاتصال التليفوني وبرقيات التهنئة ووسائل التواصل الاجتماعي، مع استمرار العمل بالتعليمات السابقة والتشديد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية. ​

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