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نقيب الأشراف: دار الإفتاء تقدم نموذجًا حديثًا في الدعوة تتماشى مع متطلبات العصر

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نقيب الأشراف: دار الإفتاء تقدم نموذجًا حديثًا في الدعوة تتماشى مع متطلبات العصر نقيب الأشراف: دار الإفتاء تقدم نموذجًا حديثًا في الدعوة تتماشى مع متطلبات العصر

مصراوي Masrawy

07:19 م الإثنين 28 ديسمبر 2020

كتب- محمود مصطفى:
شارك السيد محمود الشريف نقيب السادة الأشراف، اليوم، في مؤتمر دار الإفتاء لعرض إنجازاتها وأنشطتها الختامية خلال العام 2020 بحضور عدد من الوزراء والإعلاميين والشخصيات العامة.

وقال نقيب السادة الأشراف، إن دار الإفتاء تقدم نموذجًا حديثًا فى الدعوة الإسلامية يتماشى مع متطلبات العصر، مما يجعلها مؤسسة فريدة قادرة على حمل لواء الدفاع عن الدين إلى جانب بقية المؤسسات الدينية، وتفكيك الدعاوى والفتاوى الإرهابية المتطرفة التى تبثها الجماعات الإرهابية من خلال وسائل الاتصال الحديثة.

وقدم السيد محمود الشريف، الشكر لدار الإفتاء على دورها الحيوى فى تفنيد الفتاوى الشاذة وتفكيك الأفكار المتطرفة التي تبثها الجماعات الإرهابية من خلال مرصدها، وتقديم الفتاوى الصحيحة القائمة على الأدلة والأسس العلمية الشرعية الصحيحة عبر مختلف وسائل الاتصال الحديثة.

وقال نقيب السادة الأشراف، إن تعاون المؤسسات الدينية يصب في الصالح العام ويجعل، الوطن قادرًا على مواجهة أى أفكار متطرفة مسمومة تبثها الجماعات المتطرفة.

ودعا نقيب السادة الأشراف، إلى مزيد من التعاون بين مؤسسات الدولة من أجل رفعة ورفع راية الوطن، تحت رعاية القيادة الحكيمة الوطنية المخلصة للرئيس عبد الفتاح .

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