أخبار عاجلة

بالأسماء.. تعديل المخطط الاستراتيجي العام لـ 21 قرية بالبحيرة -
للمرافعة.. تأجيل إعادة محاكمة 3 متهمين في أحداث "فض اعتصام النهضة" -
تأجيل دعوى ميرهان هشام ضد قناة النهار.. والدفاع: طلبنا تعويض 10 ملايين -
سانا: التنظيمات الإرهابية تستهدف بقذائف صاروخية ريف حماة -
وزيرة إسبانية: مدريد صاحبة القرار في تحديد من يدخل جبل طارق -
رويترز: فيتنام تسجل أول إصابة بالسلالة الجديدة من كورونا -
بالصور.. إيقاف 4 حالات بناء مخالف ومصادرة المعدات في سوهاج -
سقوط منتحل صفة رجل الأمن والمتباهي بالرشاش.. جناة بقبضة "الأمن العام" -
عيادات "إغاثي الملك سلمان" في "الزعتري" تنفذ تدريباً لفحص "كورونا" -
أمير جازان يوجه بتهيئة المرافق العامة والشواطئ للمتنزهين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

برلمانيان عقب استخراج كارنيه العضوية: قوة المعارضة في مواقفها السياسية

Print
برلمانيان عقب استخراج كارنيه العضوية: قوة المعارضة في مواقفها السياسية برلمانيان عقب استخراج كارنيه العضوية: قوة المعارضة في مواقفها السياسية

مصراوي Masrawy

07:18 م الإثنين 28 ديسمبر 2020

(مصراوي):

قال أحمد بلال، الصحفي وعضو مجلس النواب عن حزب التجمع، إن تعدد الأحزاب في المجلس أمر مهم؛ ولكن القضية ليست بعدد الأحزاب أو تنوعها داخل البرلمان؛ ففي النهاية عدد ممثلي الأحزاب وهيئاتها البرلمانية ليس ممثلًا بالشكل المؤثر، وتحتاج إلى تعويض ذلك بالسماح للمعارضة بالإدلاء بآرائها والتعبير عن مواقفها السياسية بكل حرية، ومنحها الوقت الكافي لعرض هذه الآراء.

وأضاف بلال، عقب استخراج كارنيه مجلس النواب، اليوم الاثنين، أن قوة المعارضة ليست في الأرقام؛ ولكن في المواقف السياسية التي تتبناها ورؤى تشريعية واضحة.

وتابع البرلماني: "لديَّ رؤية تشريعية واضحة باعتباري من دائرة عمالية؛ وهي المحلة، وأولوياتي في تعديل قوانين العمال؛ خصوصًا المادة الخاصة بفصل العامل والتأمينات والعدالة الاجتماعية وحوق العمال وتوفير فرص العمل، بالإضافة إلى قانون الشركات القابضة الذي دمَّر الصناعة المصرية بشكل عام والمحلة الكبرى بشكل خاص".

وأشار بلال إلى اهتمامه أيضًا بتشريعات نقل الدم ووضع منظومة واضحة له تواجه مافيا الدم الأسود.

بينما قال الصحفي محمد فايد، عضو مجلس النواب عن دائرة بسيون بالغربية: "أسعى لتكوين كتلة صحفية تحت القبة؛ نظرًا لوجود 8 نواب من الصحفيين، وتهدف إلى توضيح وتحسين صورة الصحفيين أمام الرأي العام وأنها مهنة حرة معنية بشؤون الناس، بالإضافة إلى تحسين أوضاع الصحفيين من خلال التشريعات؛ خصوصًا مسألة البدل التي يجب أن ينص عليها في الموازنة؛ حتى لا تكون زيادتها مرتبطة بانتخابات النقابة فقط".

وأضاف فايد عقب استخراج كارنيه عضوية المجلس: "من أولوياتي التشريعية تعديل قانون التصالح في مخالفات البناء، الذي أصدره المجلس المنتهي، وتراجع أكثر من مرة في قيمة التصالح المنصوص عليها، وهو يحتاج إلى إعادة صياغة، فأنا ضد البناء على الأراضي الزراعية وأؤيد فكرة المصادرة؛ لكن مع ما يتم من مخالفات عقب صدور القانون وليس تطبيقه بأثر رجعي"، مشيرًا إلى أن لجنة السياحة أولوية أولى له نظرًا لأن دائرته بها أقدم عاصمة مصرية وغائبة عن الخريطة السياحية؛ وهي "صا الحجر، والتي تحتاج إلى اهتمام كبير؛ لإحيائها مرة أخرى، وخلق فرص عمل للشباب من خلالها".​

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
"انشقت الأرض وبلعتها".. انتشال سيارة ومصرع قائدها بالإسكندرية- صور

"انشقت الأرض وبلعتها".. انتشال سيارة ومصرع قائدها بالإسكندرية- صور

أسامة هيكل ينعي وحيد حامد: ترك بصمة مميزة في تاريخ السينما والثقافة المصرية

أسامة هيكل ينعي وحيد حامد: ترك بصمة مميزة في تاريخ السينما والثقافة المصرية

8 الصبح - ”أهالينا في الخارج“: مريم طاحون..طفلة مصرية بفيينا تحصل على أفضل موهبة في 2020

8 الصبح - ”أهالينا في الخارج“: مريم طاحون..طفلة مصرية بفيينا تحصل على أفضل موهبة في 2020

8 الصبح - ك/ أحمد عبد المقصود يوضح الفرق في المستويات بين الدوري المصري والدوري السعودي

8 الصبح - ك/ أحمد عبد المقصود يوضح الفرق في المستويات بين الدوري المصري والدوري السعودي

شبكة عيون الإخبارية