افتتاح اللقاء الثاني لرؤساء ومدراء أندية ذوي الإعاقة بالمملكة

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محور الرياضة النسائية تركز على اكتشاف المواهب

افتتح رئيس اللجنة البارالمبية السعودية أحمد المقيرن اليوم الاثنين اللقاء الثاني لرؤساء ومدراء أندية ذوي الإعاقة بالمملكة، الذي تنظمه اللجنة على مدى يومين في فندق كراون بلازا بالرياض .

ورحب المقيرن في كلمته الافتتاحية بالحضور، مؤكداً أهمية اللقاء في مناقشة وبحث احتياجات الأندية وكيفية تطوير منظومة العمل في كل نادي تماشياً مع النقلة التطويرية والحراك الكبير الذي تشهده الرياضة السعودية بدعم واهتمام من حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله-.ومتابعة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية .

عقب ذلك تحدث المدير التنفيذي للجنة البارالمبية السعودية رافد القضيب عن الجمعية العمومية في اللجنة والهيكلة الإدارية مقدماً شرحًا عن الإجراءات التي سيتم اتخاذها في البارالمبية بعد انعقاد الجميعة العمومية للجنة الأولمبية خلال الفترة المقبلة .

فيما تحدث المدير الإداري للجنة رشيد البداح عن رياضة ذوي الإعاقة بالأندية في المملكة، متطرقاً للإحصائيات الخاصة بعدد اللاعبين الممارسين للرياضة في الأندية بمختلف المناطق للموسم الرياضي "الحالي والماضي"، إضافة إلى مقارنة مع عدد اللاعبين في الموسمين، لتختتم الجلسة بمناقشة مفتوحة مع رؤساء ومدراء أندية ذوي الإعاقة بالمملكة.

وانطلقت الجلسة الثانية بحديث رئيس اللجنة الفنية باللجنة علي الغامدي عن بطولات اللجنة البارالمبية منذ انطلاقها وجوانبها الفنية، فيما قدم نائب رئيس اللجنة الفنية بندر المغيصيب لمحة عن البرنامج الزمني للجنة للعام 2021 .

واختتم نائب رئيس اتحاد ألعاب القوى باللجنة ناصر القحطاني الجلسة بمحور الرياضة النسائية الذي يتطلب عملاً أكبر في كيفية اكتشاف المواهب .

رئيس اللجنة البارالمبية السعودية أحمد المقيرن