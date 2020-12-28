متمردون في إفريقيا الوسطى يحطمون صناديق الاقتراع بعد الانتخابات

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بانجي - (د ب أ)

قال مسؤول محلي إن متمردين مسلحين اقتحموا مراكز الاقتراع في جمهورية إفريقيا الوسطى عقب الانتخابات التي جرت أمس الأحد، وقاموا بتحطيم صناديق مملوءة ببطاقات الاقتراع .

وقال عضو بالإدارة المحلية اليوم الاثنين، إن الهجمات وقعت فى كارنو ونولا وبامباري غربي البلاد. ولم يتم تسجيل إصابات.

وأدلى المواطنون في جمهورية إفريقيا الوسطى بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية أمس الأحد، على الرغم من استمرار العنف في جميع أنحاء البلاد. وتمركزت قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في مراكز الاقتراع بالعاصمة بانجي لتوفير الأمن.

وتعاني جمهورية إفريقيا الوسطى الغنية بالنفط من الصراع منذ سنوات، حيث تشهد اشتباكات بين تحالف المتمردين وأغلبيتهم من المسلمين وميليشيات مسيحية بعد الإطاحة بالرئيس فرانسوا بوزيزي في عام 2013.

وفي يوم الجمعة، قُتل ثلاثة من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة "مينوسكا" بعد هجوم على قوات الأمن المحلية وبعثة الأمم المتحدة في ديكوا، بمقاطعة كيمو، وباكوما في مقاطعة مبومو.