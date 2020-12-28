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بايدن يكلف فريقًا رقميًا للتواصل بين الجمهور والبيت الأبيض

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بايدن يكلف فريقًا رقميًا للتواصل بين الجمهور والبيت الأبيض بايدن يكلف فريقًا رقميًا للتواصل بين الجمهور والبيت الأبيض

مصراوي Masrawy

06:59 م الإثنين 28 ديسمبر 2020

واشنطن - (د ب أ)

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الاثنين، أسماء أعضاء فريق البيت الأبيض الرقمي المقبل المكلف بإشراك الجمهور وتنمية الشراكة لتمديد وصول الرئيس

المنتخب إلى خارج منابر التواصل الاجتماعي الخاصة به، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

وقال بايدن في بيان له: "هذا الفريق من الخبراء المتنوعين لديهم مجموعة واسعة من التجارب في الاستراتيجية الرقمية سيساعد في ربط البيت الأبيض بالشعب الأميركي بطرق جديدة ومبتكرة".

وسيقود الفريق روب فلاهرتي الذي خدم كمدير رقمي للحملة الانتخابية لبايدن والذي يعمل حاليا مديرا للفريق الانتقالي.

واستخدم الرئيس دونالد وسائل التواصل الاجتماعي، لا سيما موقعا فيسبوك وتويتر، للوصول إلى مؤيديه والانخراط معهما مباشرة ، متجاوزاً منافذ الإعلام التقليدية.

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