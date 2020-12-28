هيئة روسية: ارتفاع وفيات كورونا في نوفمبر بنسبة 46 بالمئة

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موسكو - (د ب أ)

أظهرت بيانات هيئة الإحصاء الاتحادية في روسيا، اليوم الاثنين، ارتفاع الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19) خلال شهر نوفمبر الماضي بنسبة 46 بالمئة لتسجل 645ر35 حالة وفاة، وهو أعلى معدل وفيات تسجله البلاد هذا العام، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

وذكرت الهيئة أن حصيلة الوفيات بالفيروس في روسيا بلغت 333ر24 حالة خلال أكتوبر الماضي بعد مراجعة البيانات.

وأوضحت الهيئة أن حصيلة الوفيات المسجلة خلال شهري أكتوبر ونوفمبر هو أعلى بنسبة 9ر2 بالمئة و 3ر3 بالمئة من حصيلة الوفيات اليومية المعلنة من جانب الحكومة الروسية.

وقالت الهيئة إن إجمالي الوفيات المسجلة في نوفمبر في روسيا بلغ 541ر78، بزيادة نحو 541ر78، أو 56 بالمئة، عن مستوى عام 2019.

ونوهت الهيئة إلى أن عدد الوفيات المسجلة خلال الفترة ما بين يناير ونوفمبر 2020 ارتفع بنسبة 14 بالمئة على أساس سنوي إلى 88ر1 مليون.